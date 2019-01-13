Воскресенье, 13 января 2019

На мэра Гданьска Павла Адамовича в воскресенье вечером напали на благотворительном концерте, сообщает TVP.Info. Преступник вышел на сцену, когда Адамович произносил речь, и несколько раз ударил его ножом.

Мэра доставили в больницу, в течение пяти часов врачи проводили операцию; у Адамовича восстановилось сердцебиение. По словам медиков, его состояние очень тяжелое: повреждены сердце, диафрагма и брюшная полость.

Напавшего на Адамовича задержали на месте. Он успел крикнуть, что его зовут Стефан, он “невинно сидел в тюрьме” и его “пытала” “Гражданская платформа” – партия, в которой ранее состоял мэр. За это, выкрикнул преступник, “мэр умер”.

Нападавший оказался ранее судимым жителем Гданьска – по данным TVN24, его в мае 2014 года приговорили к 5 с половиной годам колонии за грабеж четырех банков. В декабре 2018-го осужденный освободился.

Адамович возглавляет Гданьск с 1998 года.

Нападение на Павла Адамовича: