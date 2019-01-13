Воскресенье, 13 января 2019

Президент США пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на курдов в Сирии. “Мы разрушим Турцию экономически, если они ударят по курдам”, – написал Трамп в твиттере.

По словам Трампа, США начали “долгожданный” вывод войск из Сирии, одновременно нанося удары со всех сторон по небольшой территории, которую по-прежнему удерживает “Исламское государство”. Президент заверил, что если ИГ укрепится, его атакуют с находящейся рядом американской базы.

Президент предложил создать в Сирии 20-мильную (32,19 километра) зону безопасности – где именно, он не уточнил. По словам Трампа, “не хотелось бы”, чтобы курды “провоцировали” Турцию.

Президент назвал Россию, Иран и Сирию “главными бенефициарами” долгосрочной политики США по уничтожению ИГ. “Нам она тоже выгодна, но сейчас время вернуть наши войска домой. Остановить бесконечные войны!!!” – написал Трамп.

6 января советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские войска останутся на северо-востоке Сирии, пока Турция не заверит, что отказалась от борьбы с местными курдами. Болтон отказался уточнить конкретные сроки вывода из Сирии сил США. О конкретном графике, пояснил он, речь пойдет не раньше, чем будут выполнены все условия, существенные для США.

О намерении Трампа вывести из Сирии американский контингент стало известно 19 декабря. Четыре дня спустя, 23-го числа, появилась информация, что уходящий в отставку шеф Пентагона Джим Мэттис подписал соответствующий приказ.

Свое решение американский лидер принял по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом незадолго до того, как информация о предстоящем выводе войск США попала в публичное пространство, Эрдоган объявил, что планирует силовую операцию против сирийских курдов.

Решение Трампа вызвало критику как в Конгрессе, так и со стороны иностранных союзников США. Указывалось, что сирийские курды поставлены в крайне уязвимое положение. 29 декабря появилась информация, что американская армия, уходя из Сирии, может оставить свое оружие курдам.

31-го числа Трамп объявил, что вывод войск из Сирии проходит “медленно”. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в тот же день сообщил о приказе президента замедлить отвод 2-тысячного американского контингента. Согласно появившейся тогда же информации The New York Times, теперь завершить вывод войск предполагается за четыре месяца. Первоначально, по данным разных СМИ, на это давалось от 30 до 100 дней.

После начала войны в Сирии курды, живущие на севере этой страны, у границ с Турцией и Ираком, образовали на своих этнических территориях автономию, которая сейчас официально называется Демократическая Федерация Северной Сирии, но лучше известна как Рожава (на курдском языке курманджи – Запад: Сирии принадлежат западные земли Курдистана). Она разделена на три кантона: Африн, Кобани и Джизире; административный центр последнего – Эль-Камышлы – является одновременно столицей всей автономии. Руководит Рожавой правительство левацкого толка.

В сирийской войне автономия выступает противником как диктатора Башара Асада, так и исламистских группировок. Армия Рожавы, носящая название Отряды народной самообороны (YPG), – одна из самых мощных сил в Сирии. Вместе с коалицией во главе с США она участвовала в операциях против ИГ, сыграв важную роль в разгроме джихадистов.

Между тем Анкара объявила правящую в Рожаве Партию демократического союза крылом Рабочей партии Курдистана, которая действует в самой Турции и признана там террористической организацией. Турция совместно с союзной ей Свободной сирийской армией проводила военные операции против курдской автономии.