Пятница, 11 января 2019

Глава парламента Венесуэлы заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства

Глава Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.

Соответствующее заявление было опубликовано в парламентском Twitter, передает ТАСС. Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников Николаса Мадуро.

"Конституция дает мне право занимать должность президента республики и назначить выборы. Однако мне нужна поддержка граждан, чтобы воплотить это в жизнь", – заявил Гуайдо.

Глава парламента ссылается на статьи 233, 333 и 350 венесуэльской конституции, в которых утверждается, что в случае невозможности исполнения своих президентских обязанностей власть переходит главе Национальной ассамблеи.

Гуайдо также добавил, что оппозиция начинает работу над организацией "крупной национальной акции протеста, назначенной на 23 января".

В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая.

Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" – 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

Ранее в этом месяце участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили.

Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств (ОАГ), а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.