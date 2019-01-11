Заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства глава парламента Венесуэлы
Глава парламента Венесуэлы заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства
Глава Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.
Соответствующее заявление было опубликовано в парламентском Twitter, передает ТАСС. Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников Николаса Мадуро.
"Конституция дает мне право занимать должность президента республики и назначить выборы. Однако мне нужна поддержка граждан, чтобы воплотить это в жизнь", – заявил Гуайдо.
Глава парламента ссылается на статьи 233, 333 и 350 венесуэльской конституции, в которых утверждается, что в случае невозможности исполнения своих президентских обязанностей власть переходит главе Национальной ассамблеи.
Гуайдо также добавил, что оппозиция начинает работу над организацией "крупной национальной акции протеста, назначенной на 23 января".
В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая.
Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" – 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.
Ранее в этом месяце участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили.
Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств (ОАГ), а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.