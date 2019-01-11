Пятница, 11 января 2019

Через несколько дней после увольнения директора ФБР Джеймса Коми спецслужба начала расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет того, работает ли он на Россию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

В мае 2017-го были открыты уголовное и контрразведывательное расследования. Задачей контрразведки было установить, действовал ли Трамп в интересах России – в рамках предварительного сговора или вынужденно. Уголовное расследование должно было ответить на вопрос, можно ли квалифицировать увольнение Коми как воспрепятствование правосудию.

Как утверждается, агенты и высокопоставленные сотрудники ФБР были обеспокоены связями Трампа с Россией еще в 2016 году, однако тогда спецслужба не стала начинать расследование – в частности, из-за его “чувствительности” и масштабности.

Через несколько дней после начала расследования ФБР приступила к работе комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию российского вмешательства в американские выборы. Предположительно Мюллеру были переданы материалы контрразведки.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс назвала статью NYT “абсурдом”. “Джеймс Коми был уволен, потому что он осрамившийся предвзятый халтурщик, а его заместитель Эндрю Маккейб, занимавший пост в то время§ – известный лжец, уволенный из ФБР”, – сказала Сандерс. “В отличие от президента Обамы, который позволял России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп действительно проводит жесткую линию в отношении России”, – добавила она.

Трамп уволил Коми в мае 2017-го, Маккейб был отправлен в отставку в марте 2018-го. По словам тогдашнего генпрокурора США Джеффа Сешнса, Маккейб многократно разглашал информацию прессе и был “недостаточно искренен, в том числе в заявлениях, данных под присягой”.