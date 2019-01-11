Пятница, 11 января 2019

Послы семи европейских стран в США в открытом письме лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру поддержали снятие американских санкций с компаний Олега Дерипаски – En+, “Русала” и “Евросибэнерго”. Открытое письмо послов ЕС, Германии, Франции, Австрии, Великобритании, Ирландии, Италии и Швеции опубликовано на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Дипломаты заверяют, что их страны привержены поддержанию “надежного режима трансатлантических экономических санкций” против России после захвата Крыма и агрессии в отношении Украины; они считают обоснованным внесение Дерипаски в американский санкционный список наряду с другими российскими олигархами.

Однако, отмечают дипломаты, крайне важно, чтобы санкции не приводили к “непреднамеренным последствиям” для европейских компаний. Исключение компаний “Русал” и En+ из санкционного перечня названо “важным шагом в сторону смягчения таких последствий”. “С момента введения санкций глиноземные и алюминиевые заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Британии столкнулись с повышением цен и значительными проблемами в поддержании своей повседневной деятельности, заключении новых контрактов на продажу и возобновлении существующих контрактов с долговременными клиентами”, – говорится в письме.

Отмена санкций против “Русала” и En+ “обеспечит защиту этих заводов” и сохранит средства к существованию для 75 тысяч рабочих по всему Евросоюзу – 2600 на четырех глиноземных заводах, 6 тысяч на четырех алюминиевых заводах и 60 тысяч на смежных производствах, подчеркивают дипломаты. Кроме того, по их мнению, исключение компаний Дерипаски из санкционного списка поможет сохранить существующие цепочки поставок, которые в противном случае могут быть переориентированы на Китай.

“Мы считаем, что изменения в собственности и управлении “Русала” и En+, которые обеспечили США, значительно уменьшат контроль господина Дерипаски над обеими фирмами, устранят его финансовую выгоду и в конечном итоге усилят и обезопасят европейскую алюминиевую промышленность”, – подчеркивают послы.

Об отмене санкций против структур Дерипаски Минфин США объявил 19 декабря. Глава ведомства Стивен Менушин пояснял, что фирмы олигарха выполнили требования ведомства, обязавшись существенно уменьшить долю Дерипаски в своем капитале и выйти из-под контроля олигарха. Лично с Дерипаски санкции при этом не снимаются; его активы заморожены.

Представители Демократической партии как в Палате представителей, так и в Сенате выразили недовольство решением Минфина. 4 января Шумер подготовил проект резолюции против снятия санкций с En+, “Русала” и “Евросибэнерго”.

Если Конгресс примет резолюцию, то в силу решение Минфина не вступит. Между тем, отмечали СМИ, провести документ будет крайне непросто. Для начала резолюция должна будет получить простое большинство голосов в обеих палатах. Однако если в Палате представителей большинство мест занимают как раз демократы, то в Сенате – наоборот, республиканцы. Далее, указывалось, что в случае принятия резолюции президент Дональд Трамп почти наверняка наложит на нее вето. Чтобы преодолеть его, за документ должны повторно проголосовать не меньше двух третей членов каждой из палат.

8 января председатели семи комитетов Палаты представителей в открытом письме потребовали от Менушина отложить отмену санкций.