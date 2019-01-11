Пятница, 11 января 2019

Если кто-то думает, что Мексика – это суверенное государство с собственной структурой власти, законами, экономикой, армией и полицией, то он просто наивен. Мексика – это место, где американцы реализуют свои самые грязные и порочные замыслы, где разворачивается темная сторона Америки со всеми ее недостатками, издержками, несовершенством и разложением. Если США – это фасад, то Мексика – это кухня, кладовая, бордель и уборная, наркопритон и место, где американцам позволено все. Вот из этого “замечательного” места, превращенного стараниями янки в злачный притон, время от времени что-то переползает и на территорию парадных, цивильных и с виду законопослушных и демократичных США, нарушая внешнюю идиллию.

Теперь те, кого десятилетиями эксплуатировали заезжие хозяева жизни, двинулись за этими благами “цивилизации” туда, откуда они и происходят, чтобы взять их из первоисточника. Мексиканцы считают, что не меньше афроамериканцев заслужили свое право – через унижение и эксплуатацию – прийти в этот мир благополучия, чтобы получить свою долю.

И дело даже не в том, много их или мало, а в том, что этих людей научили презирать закон, им привили пренебрежение к собственной жизни, как и к чужой, им показали, что деньги надо доставать легко и тратить небрежно. Мексиканцы бесстрашны, отвязаны и им нечего терять… Мексиканцы – это коллективная идентичность традиционного народа против рыхлой, размытой гражданской массы “коренных” американцев. Это энергия жизни, страстные, пассионарные люди против американских телемасс, дрейфующих от человека в сторону клонов и киборгов.

Пока у нас есть чем их остановить, пытается объяснить Трамп, это надо сделать, иначе они камня на камне не оставят от того порядка и комфорта, который мы сотворили, эксплуатируя остальное человечество.

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