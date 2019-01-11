Пятница, 11 января 2019

Искусственность и инспирированность извне как “арабской весны”, так и “цветных” революций в странах Восточной Европы подтверждает именно это – полное отсутствие сексуального компонента… Ни о какой сексуальной революции в связи с евромайданом говорить не приходится – значит, никакая это и не революция. Украинские девушки всегда вели себя более свободно, чем их северные ровесницы (хоть это во многом стереотип), и после 2014 года в их поведении ничего не поменялось ни в сторону большей, ни в сторону меньшей сексуальной открытости.

Политической революции не бывает без сексуальной, а сексуальная всегда сопровождается политическими выступлениями.