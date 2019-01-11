Пятница, 11 января 2019

Убитые накануне в Дагестане трое боевиков планировали нападение на “один из объектов религиозного культа” и силовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По версии НАК, убитые также причастны к “вербовке молодежи” в “Исламское государство” и “оказанию пособнической помощи” членам вооруженного подполья, которые действовали в Каспийске и были убиты в ходе контртеррористических операций в 2017 году.

Как заявляют в НАК, задержан некий уроженец Каспийска – “пособник” боевиков. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за “оказание пособнической помощи бандитам” и посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел, утверждают в комитете.

НАК опубликовал видео допроса задержанного. Он заявляет, что его знакомые причастны к нападению на полицейских, которое совершили боевики с ножами на автозаправке в центре Каспийска 28 августа 2017 года. По словам задержанного, через три недели после атаки к нему пришли с обыском силовики и нашли патроны и подствольный гранатомет. 20 апреля 2018 года он был приговорен к году и одному месяцу колонии. Столь маленький срок заключения позволяет предположить, что в действительности осужденный обвинялся лишь по статье 222 УК (незаконный оборот оружия). Как утверждает задержанный, после освобождения он вернулся в Каспийск и встретился со своим знакомым Джалилом Наджабовым, который предлагал ему напасть на правоохранителей и присягнуть “Исламскому государству”; он отказался.

Как утверждают силовики, боевики накануне попытались напасть на сотрудников ДПС на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной трассы “Кавказ”. Участники нападения, ехавшие в ВАЗ-2107, попытались скрыться, вступили с силовиками в бой и были убиты в Карабудахкентском районе Дагестана возле Агачаула, ближнего пригорода Махачкалы.