Суббота, 12 января 2019

После взрыва в Париже погибли двое пожарных, сообщает Le Figaro со ссылкой на городскую прокуратуру.

10 человек серьезно ранены, еще 37 человек получили легкие ранения. Пожарные спасли еще семерых.

Как заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, к спасательной операции привлечены более 200 пожарных и 100 полицейских.

Взрыв произошел незадолго до 9 утра на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в 9-м округе французской столицы, сообщили в полиции. Эпицентр взрыва находился в пекарне. Сильно разрушены соседние здания, в них разбиты окна.

Прокуратура начала расследование, основная версия произошедшего – утечка газа.