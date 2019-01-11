Пятница, 11 января 2019

Генпрокуратура Украины отказалась выдать России пресс-секретаря “Правого сектора”, российского гражданина Артема Скоропадского. Об этом, не называя его имени, сообщила пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган. На сайте ПС со ссылкой на источники в Генпрокуратуре уточняется, что речь идет о Скоропадском.

Решение отказать в выдаче россиянина принял в пятницу замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

По словам Сарган, 37-летний Скоропадский в России привлекается к уголовной ответственности “за участие в войне за независимость Украины”. “Как и обещал Евгений Енин, ни один настоящий доброволец никогда не будет выдан в лапы агрессора”, – написала пресс-секретарь Генпрокуратуры.

СКР объявил о возбуждении дела против Скоропадского в сентябре 2016 года. Наряду с бывшим лидером ПС Дмитрием Ярошем, председателем входящей в движение одноименной политической партии Андреем Тарасенко, командиром добровольческого корпуса ПС Андреем Стемпицким и бывшим начальником штаба корпуса Валерием Вороновым Скоропадскому вменили часть 1 статьи 282.1 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающую от 6 до 10 лет колонии.

Енин в августе санкционировал выдачу России возможного участника АТО, уроженца Северной Осетии Тимура Тумгоева, обвиняемого на родине в участии в войне в Сирии на стороне “Исламского государства”. В сентябре Тумгоев нашелся в СИЗО-2 в Белгороде. 6 октября стало известно, что Тумгоева избили на этапе во Владикавказ и он частично потерял память.