Пятница, 11 января 2019

Ученые потеряли связь с единственным российским орбитальным радиотелескопом “Радиоастрон”. Об этом сообщает “Газета.Ru” со ссылкой на руководителя научной программы “Радиоастрона”, академика Юрия Ковалева.

В ходе штатного сеанса связи, который был проведен в четверг в 9 утра, отклик со спутника не был получен. “С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих озерах, и упорно работающим специалистам НПО им. Лавочкина пока не удалось связаться со спутником”, – рассказал Ковалев.

Между тем научная информация с “Радиоастрона” продолжает поступать, несмотря на отсутствие передачи телеметрической информации и управляющих команд. По словам Ковалева, это свидетельствует о том, что научная аппаратура на борту спутника работает и передает сигнал на антенну.

“Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи – часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся”, – цитирует РИА “Новости” директора Астрокосмического центра Физического института РАН им. П. Н. Лебедева академика Николая Кардашева.

По информации источника агентства в ракетно-космической отрасли, потеря связи могла произойти из-за выхода из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.

Как пояснил Ковалев, если связь со спутником не удастся восстановить, проект по изучению Вселенной с его помощью будет завершен.

“Радиоастрон” был запущен на орбиту 18 июля 2011 года с космодрома Байконур. По словам Ковалева, гарантийный срок службы аппарата составлял три года, ожидаемое время работы – пять лет, сейчас оно превышено уже в полтора раза.