Пятница, 11 января 2019

Судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Шашина отправила в СИЗО на срок до 11 марта москвича Исломбека Камалова, отбывшего после возвращения из отпуска в Турции три административных ареста подряд по сфабрикованным протоколам, сообщила правозащитница Ирина Яценко. Камалов обвиняется в участии в “Исламском государстве”.

21-летнему Камалову инкриминирована часть 2 статьи 205.5 УК (участие в террористической организации), ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

По словам Яценко, москвичу вменяется финансирование ИГ. Дело основано на показаниях двух секретных свидетелей, один из которых был соседом Камалова по камере в спецприемнике. Между тем финансирование терроризма – отдельный состав преступления, предусмотренный частью 1.1 статьи 205.1 УК.

В постановлении об аресте Шашина указала, что Камалов, находясь на свободе, может скрыться, поскольку имеет родственников за границей, не имеет постоянной регистрации (хотя зарегистрирован в Вологодской области) и “обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов”.

Следователь УФСБ по Москве и Подмосковью Сергей Салихов возбудил против Камалова дело накануне. Этот следователь известен среди прочего участием в фабрикации второго московского “террористического” дела “Артподготовки”.

11 января, когда было возбуждено уголовное дело, Камалов находился на опросе в управлении СКР по Юго-Западному округу Москвы и рассказывал о своем похищении сотрудниками ФСБ, а по окончании опроса был снова похищен ими прямо из здания следственного ведомства. Похищенного доставили в УФСБ по Москве и Московской области. Через некоторое время с адвокатом Камалова Тимуром Идаловым, сотрудничающим с движением “За права человека”, связался Салихов и пригласил его для участия в следственных действиях.

О случае Камалова стало известно 27 декабря благодаря тому, что он отбывал аресты в одной камере с исполнительным директором ЗПЧ Львом Пономаревым. По совету правозащитника молодой человек составил письменное заявление, в котором изложил обстоятельства своего задержания.

12 декабря прошлого года Камалов прилетел в аэропорт Внуково из Стамбула, где был в отпуске. Силовики задержали его и в течение суток проверяли его документы и выясняли, что он делал в Турции. По истечении суток Камалова усадили в машину и потребовали выпить из фляжки водки. Будучи верующим мусульманином, тот ответил отказом. Тогда его схватили за ноги и за волосы и принялись бить, пытаясь в то же время вылить ему водку из фляжки в рот. “Я весь алкоголь вылил, плевал”, – рассказал Камалов.

Между тем силовики заключили, что похищенный выпил водку. Они отвели молодого человека в отдел полиции аэропорта и там устроили проверку на содержание алкоголя в крови. Аппарат показал отрицательный результат.

После этого Камалова отвезли в некое место “где-то на окраине”, где силовиков ждал неизвестный в гражданском. Он стянул похищенному руки пластмассовыми хомутами, достал бутылку водки и потребовал выпить. Когда Камалов снова отказался, его уложили на заднее сиденье машины. Двое держали за ноги и плечи, третий разжимал челюсти, чтобы вставить похищенному в рот горлышко бутылки. Молодой человек сорвал хомуты, одного из силовиков пнул, а другого оттолкнул.

Посоветовавшись, силовики заковали Камалова в наручники. Один из похитителей до этого заметил молодому человеку: “Сам напросился”. Камалова снова уложили на сиденье; один из силовиков сильно бил его в живот, другой зажимал нос и заливал водку в рот. Таким образом похищенного вынудили выпить целую бутылку.

Когда Камалов заснул, его отвезли в ОП “Проспект Вернадского”. Там похищенного вновь проверили на алкоголь, после чего сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). В тот же день, 14 декабря, Никулинский райсуд Москвы арестовал молодого человека на трое суток. Отбывать арест Камалова отвезли в спецприемник УМВД по Южному округу столицы в Западном Бирюлеве, хотя Западный округ, к которому относится район Проспект Вернадского, этот спецприемник не обслуживает.

17 декабря, по истечении срока ареста, Камалова схватили у выхода из спецприемника и увезли на другой конец города – в ОП “Останкинский” (в заявлении молодого человека ошибочно написано “Одинцовский”). Там на него, как можно заключить из документа и из нынешнего сообщения Идалова, сфабриковали протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), обвинив в том, будто он матерился в общественном месте. В своем заявлении Камалов указал, что в принципе не ругается матом.

Останкинский райсуд столицы арестовал молодого человека на 10 суток. В этот раз его отвезли в спецприемник № 1 УМВД по Москве в Зюзине. Там он и познакомился с Пономаревым.

27 декабря, в день истечения второго ареста, встречать Камалова вместе с его матерью явились адвокат Идалов и эксперт ЗПЧ Петр Курьянов. Туда же прибыла машина без номеров, откуда вышли трое оперативников в гражданском; затем, увидев, что происходящее снимают на видео, водитель привинтил на машину номер; как предположил Пономарев, поддельный. Визитеры прошли в спецприемник, а через полчаса вывели оттуда Камалова, закованного в наручники, и увезли в неизвестном направлении.

После этого движение ЗПЧ и распространило информацию об этом случае.

Как выяснилось позже, на другой день Хамовнический райсуд Москвы арестовал Камалова еще на 15 суток, снова объявив виновным в том, что он будто бы матерился. На этот раз его увезли в спецприемник № 2 столичного УМВД во Мневниках.

Сразу после третьего похищения москвича Идалов и Курьянов подали заявление в СКР. 10 января нынешнего года мать арестованного Наргиз Качалова вместе с Курьяновым побывала на личном приеме у начальника управления следственного ведомства по Юго-Западному округу Москвы Кирилла Меньшова (район Зюзино, где похитили Камалова 27 декабря, относится к Юго-Западному округу). В тот же день следователь приехал опросить арестованного в спецприемник.

В пятницу, 11 января, когда Камалов должен был освободиться, к заведению вновь прибыли оперативники в гражданском. Однако туда же приехала и машина СКР. В этот раз именно следователи вывезли молодого человека из спецприемника и привезли на новый опрос в управление по Юго-Западному округу.