Четверг, 10 января 2019

Магаданский губернатор заявил, что Сергей Королев не занимался добычей золота в ГУЛАГе

Губернатор Магаданской области, бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что главный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Королев, который был арестован в 1938 году и отправлен на Колыму, не занимался добычей золота на лагерном прииске, а "работал в своем направлении". Об этом Носов заявил в интервью, появившемся в национал-радикальной газете "Завтра", которую эксперты центра "Сова" называли "популярным и влиятельным" изданием антисемитской прессы в России.

"Один из самых знаменитых заключенных Колымы – Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении", – заявил Носов.

При этом из многочисленных источников известно, что с апреля 1938 по декабрь 1939 года Королев был занят на общих работах и занимался добычей золота на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления.

"Я почти год по восемь, а то и более часов в сутки возил из карьера золотоносный песок. Песок, песок, песок… Ради горстки золотых крупинок… Стоит ли золото такого тяжкого, изнуряющего, безумного труда?! Пусть бы лежало вечно в земле, неведомое людям. Для меня оно ломаного медного гроша не стоит. Так я перестал уважать и тех, кого называю "золотоносцами"", – цитирует воспоминания Королева "Российская газета".

Дочь Сергея Королева рассказывала, что до конца жизни ее отец ненавидел золото и называл его "золотишком". А заслуженный испытатель космической техники Вячеслав Рахманин рассказывал, что на Колыме легендарный конструктор пережил "издевательства уголовников и охранников, самодурство лагерного начальства, каторжный труд, недоедание и цингу". Выжить Королеву удалось практически чудом.

Что же касается "условий", которые ему были созданы, то это произошло только летом 1940 года после пересмотра дела: Королев был судим вторично, приговорён к 8 годам заключения и направлен в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под руководством Туполева, также заключённого, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.

Сергей Носов сделал в интервью еще ряд противоречивых заявлений. Например, он сказал, что в России никогда "не уничтожали людей за инакомыслие". "В этом, кстати, и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить. Но при этом мы должны помнить, что слишком дорогую цену заплатили, чтобы это всё забыть, раздать, выкинуть!" – сказал губернатор Магаданской области.

Такого рода "исторические открытия" не редкость: в 2016 году орловский губернатор Вадим Потомский, комментируя планы установки в Орле памятника Ивану Грозному, прочитал в пресс-центре ТАСС короткую лекцию по истории средних веков, в которой рассказал, что первый русский царь с сыном в 1581 году совершил поездку из Москвы в Петербург, основанный в 1703 году. При этом он заявил, что "историю великого государства российского нужно помнить всегда и не позволять никому ее переписывать".

Впоследствии губернатор также сказал, что сам заметил этот ляп, но это произошло уже "вне записи". По его словам, перед историческим экскурсом он говорил о Петербурге, приводя примеры расположения там памятников. "Говорилось про Петербург, и поэтому это как бы на автомате все и произошло", – сказал он.