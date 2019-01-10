Четверг, 10 января 2019

В пгт Раздольное – райцентре на северо-западе аннексированного Крыма – в пятницу утром прошли обыски у крымских татар Сервера Бариева, Эрнеста Алиева и Османа Османова, сообщает “Крымская солидарность”.

В домовладении на две семьи, принадлежащем Бариеву, силовики провели осмотр. Они зачитали постановление, в котором говорилось, что там якобы собираются члены “Хизб ут-тахрир”. К Бариеву силовики приехали на двух “Газелях” и легковой машине, в осмотре участвовали двое понятых. Один из визитеров представился сотрудником российского МВД.

В домах у Османова и Алиева силовики искали некие “запрещенные предметы” и “запрещенную литературу”, а также осмотрели оргтехнику. Ничего изъято не было.

Бариев – зубной техник, Алиев – строитель. Оба – соблюдающие мусульмане.

Обыски были санкционированы подконтрольным России Киевским райсудом Симферополя.