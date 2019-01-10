Четверг, 10 января 2019

В США комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера допрашивает украинцев, которые присутствовали на инаугурации Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Следователи выясняют, как некоторым гражданам Украины удалось попасть на инаугурацию Трампа, с кем они встречались во время пребывания в США и что обсуждали. В частности, комиссию интересуют различные предложения “мирных планов”. Также проверяется возможность незаконного лоббирования – следователи спрашивают, не обращались ли украинцы к подставным спонсорам, чтобы сделать пожертвование инаугурационному комитету. В США иностранцам запрещено жертвовать на инаугурацию – мероприятие они могут посетить лишь по билетам, купленным американцами.

Расследование выявило, что некоторые украинцы, посетившие Вашингтон для присутствия на инаугурации, или их подручные продвигали “большие сделки” или “мирные планы”, выгодные России, в том числе предполагавшие отмену санкций против Москвы.

Газета приводит комментарий бывшего депутата Верховной рады Андрея Артеменко, который предлагал Белому Дому план сдачи аннексированного Крыма в аренду России и был лишен украинского гражданства. По словам Артеменко, его дважды допрашивали комиссия Мюллера и ФБР.

Прошлым летом Артеменко давал показания большому жюри присяжных, сформированному по инцициативе Мюллера. По словам бывшего депутата, у него интересовались, с какой целью он отправился на инаугурацию, как туда добрался и что делал, как получил приглашения и билеты.

Допросы украинцев были начаты после того, как в августе прошлого года американский лоббист Cэм Паттен признал вину в привлечении иностранного финансирования для инаугурации Трампа. В частности, он сообщил, что получил 50 тысяч долларов для покупки билетов на инаугурацию от некоего иностранца, названного в судебных документах “видным украинским олигархом”; этому описанию соответствует Сергей Левочкин, при Викторе Януковиче возглавлявший администрацию президента. Паттен сотрудничал с российско-украинским политтехнологом Константином Килимником – одним из обвиняемых по делу о российском вмешательстве в американские выборы. На деньги Левочкина американский лоббист должен был купить билеты для самого олигарха, а также для Килимника и некоего “другого украинца”.

Килимник выступал помощником бывшего начальника штаба Трампа Пола Манафорта. Комиссия Мюллера подозревает его в связях с российской разведкой. Он обвиняется в том, что вместе с Манафортом пытался повлиять на присяжных по делу о вмешательстве в выборы.

Манафорт признал, что во время избирательной кампании 2016 года предоставлял Килимнику закрытые данные американских соцопросов из штаба Трампа. По сведениям CNN, данные из штаба Трампа, которые Манафорт передавал за рубеж, предназначались украинским олигархам – Левочкину и Ринату Ахметову.