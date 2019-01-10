Четверг, 10 января 2019

Минобороны требует права сбивать сочтенные нарушителями границы гражданские самолеты с пассажирами на борту. Проект нового правительственного постановления “О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Российской Федерации” опубликован на портале “общественного обсуждения”.

Действующее постановление, принятое в 1994 году, допускает (пункт 4) применение оружия против гражданских самолетов лишь “при наличии сведений об отсутствии на борту воздушного судна-нарушителя пассажиров”.

Между тем нынешний проект, подготовленный чиновником Минобороны Александром Дегтяревым, разрешает (пункт 5) открывать огонь на поражение по гражданским самолетам “в случае наличия реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе возникновения непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации”. Наличие пассажиров в расчет не берется.

Реагировать на появление самолетов предписывается (пункт 3) при их приближении к границе воздушного пространства на 50 километров, а для Восточного военного округа, войска которого дислоцированы в регионах Дальневосточного федерального округа, – при приближении на 100 километров. Для приморской же полосы это расстояние устанавливается равным 150 километрам.

Согласно карточке проекта, 10 января его “общественное обсуждение” уже должно было быть завершено.