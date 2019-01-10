Четверг, 10 января 2019

В Карабудахкентском районе Дагестана возле Агачаула, ближнего пригорода Махачкалы, убиты три человека, напавшие на гаишников. Об этом сообщает “Оперативная линия”.

Как утверждается, инцидент произошел около 18 часов. Однозначного представления о ходе событий публикация не дает. Заявляется, что подозреваемые, ехавшие в ВАЗ-2107 по федеральной трассе “Кавказ”, пытались уйти от преследования, а когда это не удалось, то вступили с силовиками в бой.

Однако непонятно, уходили ли они от преследования после неудачной атаки или же нападением названа перестрелка, в которую подозреваемые вступили, когда их уже догнали.

Заявляется, что погибли подозреваемые от ответного огня.

Пострадавших среди силовиков и сторонних лиц, как утверждается, нет.

В машине убитых, согласно публикации, найдены два автомата, пистолет и боеприпасы.