Четверг, 10 января 2019

Судья Мещанского райсуда Москвы Ирина Аккуратова приговорила бывших функционеров ДНР Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна к шести годам общего режима по делу о рейдерстве. Об этом сообщает агентство “Москва”.

Третий фигурант, бизнесмен Михаил Чернов, уже отбывающий срок по другому делу, осужден путем частичного сложения прежнего приговора с новым к 11 годам строгого режима.

По информации “Коммерсанта”, все трое признаны виновными по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а Чернов также – по части 3 статьи 30 – части 5 статьи 291 УК (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Между тем в карточке дела на сайте суда в обвинении каждому из трех фигурантов указана часть 5 статьи 291 (совершённая дача взятки в особо крупном размере); Чернову вменены два эпизода, другим фигурантам – по одному.

В прениях сторон прокурор требовал для Чернова 15 лет строгого режима, для Лысаковского и Чихуна – 5 с половиной лет общего. Таким образом, функционеры ДНР получили сроки больше запрошенных.

О Лысаковском сообщается, что он вину не признал. Адвокат намерен подавать на апелляцию. Между тем в соответствии с законом о льготном зачете обоим функционерам ДНР осталось провести в заключении сравнительно небольшие сроки.

Согласно фабуле дела, в начале 2010-х годов Чернов и Михаил Балакирев решили мошенническим путем, представляя в суд подложные доказательства, захватить здание по Гоголевскому бульвару, 3 в Москве. Сообщницей стала председатель 5-го состава Арбитражного суда Москвы Ирина Баранова, предложившая передать коллеге за вынесение нужного решения взятку 150 тысяч долларов.

Однако, утверждал СКР, афера была раскрыта. Именно за нее Чернову и дали первый срок – 7 лет строгого режима. Столько же получил и Балакирев. Между тем судья Баранова бежала в США.

Однако далее здание попытались захватить повторно. Участниками новой аферы помимо Чернова стали Лысаковский, Чихун, а также бизнесмен Георгий Пирумов и нижегородский адвокат Евгений Рыжов. Как утверждается, в некоем суде в Нижнем Новгороде мошенники получили санкцию на арест постройки, после чего срочно продали ее офшорной фирме за 7,5 миллиона долларов. Однако переоформить дом они не успели, так как начались задержания по делу.

Рыжов, как и ранее Баранова, бежал в США. Пирумов пошел на сделку с прокуратурой и получил в особом порядке 1 год 8 месяцев общего режима. Он уже отбыл срок.

Как “Москва”, так и “Коммерсант” утверждают, что Лысаковского и Чихуна задержали летом 2015 года. Однако эта информация неверна. Лысаковский действительно был задержан в Москве в июле 2015-го и помещен под домашний арест, а полтора месяца спустя переведен в СИЗО. Между тем Чихуна схватили в российской столице лишь в феврале 2016-го.

Как 39-летний Лысаковский, так и 59-летний Чихун ранее называли себя “официальными представителями ДНР в Международном уголовном суде”. Лысаковский также был “первым секретарем верховного совета Новороссии”. Боевика схватили, когда он заехал в Москву, возвращаясь в ДНР из Петербурга, где провел ряд встреч именно как “первый секретарь”.

По профессии Лысаковский – специалист по арбитражному и корпоративному праву. Он окончил Европейский университет в Монтрё, Швейцария. До марта 2014 года носил фамилию Коцубанов; узнав о возбуждении уголовного дела, сменил ее, так же как и отчество. Вскоре после этого он и выехал на Восточную Украину.

Первоначально занимался организацией поставок “гуманитарной помощи”, а также сбором средств для ДНР и ЛНР и правовыми вопросами. С октября 2014-го участвовал в военных действиях с позывным Гудвин; в последнее время перед задержанием командовал отрядом, отвечавшим за воздушную разведку с помощью беспилотников. В интервью СМИ намекал, что вскоре станет командующим ПВО ДНР.

Относительно Чихуна – также юриста, давнего партнера Коцубанова-Лысаковского, – сообщалось, что он, по некоторым данным, обсуждал в ДНР организацию поставок донецкого угля в Россию, а с “Газпромом” вел переговоры о закупке “эскадрилий беспилотников” для “республики”.

В апреле 2014-го Лысаковский и Чихун подали арбитражный иск к Центробанку, МИДу и Минфину России в связи с предоставлением Украине кредита МВФ. Они утверждали, что Киев распоряжается в том числе и средствами фонда, внесенными Россией, то есть деньгами, которые сами Лысаковский и Чихун уплатили в качестве налогов. Арбитраж в рассмотрении иска отказал.