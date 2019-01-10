Четверг, 10 января 2019

Публикация Центром управления расследованиями выводов о гибели в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко представляет собой попытку оправдать собственные просчеты при подготовке командировки, “выдвигая собственные версии и обвиняя в этом непричастных”. С таким заявлением выступил СКР.

В комментарии ведомства содержится фактическая ошибка. Центр управления расследованиями, финансировавшийся Михаилом Ходорковским, был упразднен как раз из-за гибели группы Джемаля. Расследование, итоги которого были обнародованы накануне, провел центр “Досье”, образованный Ходорковским взамен ЦУРа.

Свое обвинение СКР обосновал тем, что, хотя ЦАР входит в десятку самых опасных стран мира, никакой охраны ЦУР группе Джемаля не обеспечил. Отмечалось также, что журналисты прибыли в Центральную Африку по туристическим визам и не проходили аккредитацию.

Кроме того, ведомство объявило ложными ряд конкретных выводов “Досье”. В частности, утверждалось, что водитель группы Джемаля Бьенвеню Дувокама не имеет никакого отношения к жандармерии ЦАР, а неизвестный, представлявшийся фиксером по имени Мартин, сотрудником миссии ООН, в найме Дувокамы не участвовал. Тот факт, что Джемаль с его коллеги так и не встретились с Мартином, СКР объяснил тем, что они прибыли в страну на два дня раньше запланированного.

Убийцами Джемаля, Расторгуева и Радченко, заявило следственное ведомство, были неустановленные “люди негроидной расы, говорившие по-арабски”. Как утверждалось, машину остановили у деревни Кпаху в 23 километрах от города Сибю. “Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру, – говорилось в заявлении СКР. – После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия”.

Ведомство заверило, что для установления личностей убийц “проводится комплекс следственных действий”.

“Следственный комитет даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись чтением заголовков, – прокомментировал на своей ФБ-странице заявление СКР Ходорковский. – Иначе бы выражения “голословные утверждения” и “обвинения непричастных” не прозвучали бы”.

Эмигрант напомнил, что накануне был обнародован целый ряд достоверно установленных фактов – в частности, что водитель Дувокама 47 раз за три дня пребывания группы Джемаля в ЦАР связывался с жандармом Эмманюэлем Туагуэнде Котофио, а тот постоянно был на связи с Александром Сотовым, подручным олигарха Евгения Пригожина.

“Я убежден, что убийство журналистов стало следствием попытки Пригожина узнать, чем располагает группа и конкретно Орхан по вопросу нелегальной торговли оружием и нелегальной подготовки и использования российских наемников в результате (уже проведенного) расследования в России”, – подчеркнул Ходорковский.

В ночь на пятницу подконтрольное Пригожину РИА “ФАН”, спецкор которого Кирилл Романовский свел группу Джемаля с “фиксером Мартином”, поместило донос в СКР на главреда “Досье” Сергея Канева, “скрывшегося за пределами РФ (предположительно в Европе)”, а также журналиста “Новой газеты” Дениса Короткова – автора развернутой статьи об итогах расследования “Досье”.

“Группа анонимных предположительно мошенников, называющих себя “Досье”, распространяет в социальных сетях и СМИ информацию о сотруднике Федерального агентства новостей Кирилле Романовском, которая порочит его честь и репутацию военного корреспондента”, – говорилось в доносе. Отмечалось, что эти “анонимные лица” действовали “по заказу олигарха Михаила Ходорковского”.

РИА “ФАН” настаивало на допросе Канева. “Мы предполагаем, что публикуемая с подачи так называемой группы “Досье” информация имеет цель отвести внимание следствия от осужденного беглого олигарха Михаила Ходорковского, предположительно имеющего непосредственное отношение к жестокому тройному убийству российских журналистов в ЦАР летом 2018 года”, – заявлялось в доносе.