Четверг, 10 января 2019

Парламент Македонии окончательно одобрил переименование страны в Республику Северная Македония, сообщает Associated Press.

За поправки в конституцию проголосовал 81 депутат из 120 при необходимом минимуме в 80 голосов. 39 депутатов от националистической партии ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали голосование.

Как сообщает Bloomberg, пророссийский президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать договор с Грецией о переименовании страны. По заявлению премьер-министра Зорана Заева, для вступления в силу договора согласие президента необязательно. Иванов – соратник бывшего македонского премьера Николы Груевского, приговоренного в мае 2018-го к 2 годам тюрьмы за коррупцию и известного тесными связями с Кремлем.

Теперь для вступления в силу греческо-македонский договор должен быть ратифицирован парламентом Греции.

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20 октября прошлого года при первом голосовании в парламенте ратификацию договора с Грецией поддержали 80 депутатов из 120 – “за” проголосовали ровно столько депутатов, сколько было необходимо для принятия решения.

Переименование Македонии – ключевое условие для вступления страны в ЕС и НАТО. Афины блокировали интеграцию Македонии с ЕС и НАТО, из-за того что в составе Греции есть провинция с таким же названием – это расценивалось как территориальные притязания.

17 июня 2018 года министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и его греческий коллега Никос Кодзиас подписали в столице Македонии Скопье договор о переименовании.

11 июля на саммите НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок официально приглашает Македонию присоединиться.

30 сентября на консультативном референдуме переименование поддержали более 90 процентов проголосовавших. Однако в нем приняли участие чуть более 35 процентов избирателей, тогда как для признания итогов действительными было необходимо участие более половины имеющих право голоса.

В 2017 году были опубликованы документы македонской контрразведки, из которых следует, что российские власти с 2008 года вмешиваются в дела Македонии, пытаясь помешать вступлению страны в ЕС и НАТО. Активность Москвы на этом направлении привела к резкому ухудшению отношений с Грецией.