Четверг, 10 января 2019

Против 21-летнего москвича Исломбека Камалова, отбывшего по возвращении из Турции три административных ареста подряд по сфальфицированным протоколам, ФСБ фабрикует дело об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК, от 10 до 20 лет колонии). Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката Тимура Идалова, сотрудничающего с движением “За права человека”.

О случае Камалова стало известно 27 декабря благодаря тому, что он отбывал аресты в одной камере с исполнительным директором ЗПЧ Львом Пономаревым. По совету правозащитника молодой человек составил письменное заявление, в котором изложил обстоятельства своего задержания.

12 декабря прошлого года Камалов прилетел в аэропорт Внуково из Стамбула, где был в отпуске. Силовики задержали молодого человека и в течение суток проверяли его документы и выясняли, что он делал в Турции. По истечении суток Камалова усадили в машину и потребовали выпить из фляжки водки. Будучи верующим мусульманином, тот ответил отказом. Тогда его схватили за ноги и за волосы и принялись бить, пытаясь в то же время вылить ему водку из фляжки в рот. “Я весь алкоголь вылил, плевал”, – заметил Камалов.

Между тем силовики заключили, что похищенный выпил водку. Они отвели молодого человека в отдел полиции аэропорта и там устроили проверку на содержание алкоголя в крови. Аппарат показал отрицательный результат.

После этого Камалова отвезли в некое место “где-то на окраине”, где силовиков ждал неизвестный в гражданском. Он стянул похищенному руки пластмассовыми хомутами, достал бутылку водки и потребовал выпить. Когда Камалов снова отказался, его уложили на заднее сиденье машины. Двое держали за ноги и плечи, третий разжимал челюсти, чтобы вставить похищенному в рот горлышко бутылки. Молодой человек сорвал хомуты, одного из силовиков пнул, а другого оттолкнул.

Посоветовавшись, силовики заковали Камалова в наручники. Один из похитителей до этого заметил молодому человеку: “Сам напросился”. Камалова снова уложили на сиденье; один из силовиков сильно бил его в живот, другой зажимал нос и заливал водку в рот. Таким образом похищенного вынудили выпить целую бутылку.

Когда Камалов заснул, его отвезли в ОП “Проспект Вернадского”. Там похищенного вновь проверили на алкоголь, после чего сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). В тот же день, 14 декабря, Никулинский райсуд Москвы арестовал молодого человека на трое суток. Отбывать арест Камалова отвезли в спецприемник УМВД по Южному округу столицы в Западном Бирюлеве, хотя Западный округ, к которому относится район Проспект Вернадского, этот спецприемник не обслуживает.

17 декабря, по истечении срока ареста, Камалова схватили у выхода из спецприемника и увезли на другой конец города – в ОП “Останкинский” (в заявлении молодого человека ошибочно написано “Одинцовский”). Там на него, как можно заключить из документа и из нынешнего сообщения Идалова, сфабриковали протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), обвинив в том, будто он матерился в общественном месте. В своем заявлении Камалов указал, что в принципе не ругается матом.

Останкинский райсуд столицы арестовал молодого человека на 10 суток. В этот раз его отвезли в спецприемник № 1 УМВД по Москве в Зюзине. Там он и познакомился с Пономаревым.

27 декабря, в день истечения второго ареста, встречать Камалова вместе с его матерью явились адвокат Идалов и эксперт ЗПЧ Петр Курьянов. Туда же прибыла машина без номеров, откуда вышли трое оперативников в гражданском; затем, увидев, что происходящее снимают на видео, водитель привинтил на машину номер; как предположил Пономарев, поддельный. Визитеры прошли в спецприемник, а через полчаса вывели оттуда Камалова, закованного в наручники, и увезли в неизвестном направлении.

После этого ЗПЧ и распространила информацию о случае молодого человека.

Как выяснилось позже, на другой день Хамовнический райсуд Москвы арестовал Камалова еще на 15 суток, снова объявив виновным в том, что он будто бы матерился. На этот раз его увезли в спецприемник № 2 столичного УМВД во Мневниках.

Сразу после третьего похищения москвича Идалов и Курьянов подали заявление в СКР. 10 января нынешнего года мать арестованного Наргиз Качалова вместе с Курьяновым побывала на личном приеме у начальника управления следственного ведомства по Юго-Западному округу Москвы Кирилла Меньшова (район Зюзино, где похитили Камалова 27 декабря, относится к Юго-Западному округу). В тот же день следователь приехал опросить арестованного в спецприемник.

В пятницу, 11 января, когда Камалов должен был освободиться, к заведению вновь прибыли оперативники в гражданском. Однако туда же приехала и машина СКР. В этот раз именно следователи вывезли молодого человека из спецприемника и привезли на новый опрос в управление по Юго-Западному округу.

Однако после опроса оперативники ФСБ похитили Камалова прямо из управления на глазах Курьянова и его коллеги по ЗПЧ Ирины Яценко, которая записывала инцидент на видео. Молодого человека доставили в УФСБ по Москве и Подмосковью.

Через некоторое время с адвокатом Идаловым связался следователь Сергей Салихов, известный среди прочего участием в фабрикации второго московского “террористического” дела “Артподготовки”. Он пригласил адвоката для участия в следственных действиях.

В деле о терроризме Камалов пока имеет статус подозреваемого.