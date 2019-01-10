Четверг, 10 января 2019

В Москве со стрельбой похищен украинский уголовный авторитет Юрий Василенко, причастный к убийствам лидера харьковской пророссийской группировки “Оплот” Евгения Жилина и бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает “Росбалт”.

40-летний Василенко нелегально жил в России по паспорту на фамилию Антоненко. Он снимал большую квартиру у метро “Алексеевская” на северо-востоке Москвы; оттуда он выходил главным образом лишь в находящееся поблизости кафе “Базилик”, где проводил все свои встречи. Как таковой охраны у Василенко не было, но в кафе он обычно появлялся в сопровождении неких приятелей. Кроме того, преступник носил пистолет.

В последнее время, рассказали источники “Росбалта”, Василенко чего-то опасался. Несколько раз некий крупный российский мафиози настойчиво вызывал украинца на беседу, однако тот выезжать на встречу опасался.

В четверг, 10 января, в “Базилик” зашли некие мужчины. Они потребовали от Василенко проследовать с ними. Приятели украинского авторитета в ситуацию вмешиваться не стали.

На улице Василенко неожиданно оттолкнул сопровождающих и попытался бежать. Началась потасовка, в ходе которой прозвучали выстрелы. Раненого Василенко бросили в багажник машины и увезли. Как утверждается, авторитет истекал кровью; собеседники “Росбалта” выразили сомнения в том, что он еще жив.

По факту похищения уже открыто дело. При обыске в квартире Василенко были, как утверждается, найдены несколько десятков различных стволов, в том числе снайперские винтовки, и взрывчатка.

Вороненков выехал на Украину в октябре 2016-го, сразу по истечении срока своих депутатских полномочий и, соответственно, утраты иммунитета, поскольку в России против него было открыто дело о мошенничестве. В декабре того же года он получил гражданство этой страны. Бывший депутат дал показания по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. 23 марта 2017-го Вороненков был застрелен в центре Киева за несколько часов до очередного допроса по делу.

Телохранитель Вороненкова убил киллера – гражданина Украины Павла Паршова. В октябре 2017-го Генпрокуратура Украины заявила, что преступление раскрыто. Как утверждалось, убийство заказал “подконтрольный ФСБ” российский уголовный авторитет Владимир Тюрин, главарь Братской преступной группировки. За это, утверждало надзорное ведомство, ФСБ пообещала ему преференции, “касающиеся контроля уголовных группировок на территории России и некоторых стран СНГ”.

Из граждан Украины, заявляла Генпрокуратура, помимо Паршова к преступлению причастны еще четыре человека, в том числе Василенко. Утверждалось, что именно он руководил группировкой, совершившей убийство. Однако изо всех находившихся в живых подозреваемых Василенко оказался единственным, кого не смогли арестовать.

По информации “Росбалта”, вместе с Василенко поиском исполнителей убийства занимался также его деловой партнер Эдуард Аксельрод. Затем между ними произошел конфликт, и Аксельрод предположительно начал сотрудничать со следствием по делу о преступлении, благодаря чему и остался на свободе. В ноябре 2017-го Аксельрода застрелили в Харькове.

Жилин был расстрелян 19 сентября 2016 года в ресторане “Ветерок” на Рублевке. В начале прошлого года “Росбалт” передавал, что непосредственным исполнителем преступления был гражданин Украины Николай Дидковский, выехавший из России еще до того, как СКР напал на его след.

Теперь агентство излагает предысторию убийства. В 2016 году некий крупный харьковский бизнесмен решил вывести в Европу 6 миллионов долларов и обратился к знакомому. Тот, в свою очередь, привлек некоего Максима – сына убитого в 1998-м вора в законе Владимира Юрченко (Севы). Однако после поступления на счет Максима деньги исчезли. Появились подозрения, что сын вора в законе присвоил их, при этом отдав часть Василенко и неким российским бандитам.

Тогда бизнесмен обратился к Жилину, который был его крышей. Лидер “Оплота” начал давить на Максима и на Василенко. Как утверждается, это и стало мотивом убийства. По информации “Росбалта”, именно Василенко предоставил оружие и машину Дидковскому и двум его пособникам. Кроме того, заявляется, что слежку за Жилиным в Подмосковье вел один из родственников Василенко.

Между тем в первые дни после убийства лидера “Оплота” в СМИ появилась совершенно другая версия преступления. Заявлялось, что убийство могло быть связано с борьбой за распределение средств от продажи донбасского угля в Россию и на подконтрольные законному правительству территории Украины. Как утверждалось, Жилин был убит, когда явился на встречу, которая “касалась шахт Донбасса”. Сообщалось, что продажи донбасского угля лидер “Оплота” вел вместе с украинским олигархом Сергеем Курченко, после Революции достоинства бежавшим в Москву. Также отмечалось, что Жилин был вовлечен и в полулегальные поставки бензина и дизельного топлива в ДНР и ЛНР, которые также вел Курченко.

В квартире убитого, сообщали СМИ, было найдено несколько расписок, свидетельствовавших, что в последнее время он давал в долг крупные суммы денег. Один из выданных им займов составил около полумиллиона долларов.