Четверг, 10 января 2019

Компания миллиардера Аркадия Ротенберга “Гранат” выиграла тендер Общественной палаты на подготовку антикоррупционных мероприятий за 46 миллионов рублей, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на сайт госзакупок.

Как указано в информации о контракте, компания Ротенберга в 2019 году должна будет провести 135 мероприятий в рамках программы “Развитие институтов гражданского общества, общественный контроль и противодействие коррупции”: 77 круглых столов, по 27 общественных слушаний и семинаров, по два семинара и конференции. Мероприятия пройдут в 20 регионах, в том числе в Москве, Петербурге и аннексированном Крыму.

Условия тендера предусматривают написание аналитических материалов, проведение интервью и опросов, поиск площадок для мероприятий, их организационное и техническое обслуживание.

Ротенберг стал владельцем 51 процента компании “Гранат” в 2014 году, когда купил группу компаний “Красный квадрат” – крупнейшего производителя контента для Первого канала.