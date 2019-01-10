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Компания Ротенберга получит 46 миллионов рублей на борьбу с коррупцией

Четверг, 10 января 2019

Компания миллиардера Аркадия Ротенберга “Гранат” выиграла тендер Общественной палаты на подготовку антикоррупционных мероприятий за 46 миллионов рублей, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на сайт госзакупок.

Как указано в информации о контракте, компания Ротенберга в 2019 году должна будет провести 135 мероприятий в рамках программы “Развитие институтов гражданского общества, общественный контроль и противодействие коррупции”: 77 круглых столов, по 27 общественных слушаний и семинаров, по два семинара и конференции. Мероприятия пройдут в 20 регионах, в том числе в Москве, Петербурге и аннексированном Крыму.

Условия тендера предусматривают написание аналитических материалов, проведение интервью и опросов, поиск площадок для мероприятий, их организационное и техническое обслуживание.

Ротенберг стал владельцем 51 процента компании “Гранат” в 2014 году, когда купил группу компаний “Красный квадрат” – крупнейшего производителя контента для Первого канала.