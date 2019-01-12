Суббота, 12 января 2019

Троим раненым украинским морякам, находящимся в больнице столичного СИЗО-1 “Матросская Тишина”, с нового года не дают лекарств. Об этом заявила в интервью телеканалу “Прямой” украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, она узнала об этом от консулов, которые посещали пленных в четверг. “Хотя им нужно еще лечение, поддержка, реабилитация, действия врачей”, – добавила она.

Денисова рассказала, что раненых готовят к переводу из “Матросской Тишины” в СИЗО-2 “Лефортово”, неофициально подконтрольный ФСБ, где содержатся остальные моряки. 15 января морякам предстоят суды по продлению им меры пресечения.

Омбудсмен сообщила о состоянии раненых: у Андрея Артеменко плохо двигается левая рука, в которой остался осколок; у Андрея Эйдера, получившего самые тяжелые ранения, восстановилось функционирование ноги, он самостоятельно передвигается. У Василия Сороки, который получил тяжелое ранение левой руки, плохо работает кисть, но он уже сжимает ее в кулак.

7 января правительство Украины подало жалобу на захват своих моряков в Европейский суд по правам человека.

Жалоба касается незаконного нападения на моряков, удержания их в российских пенитенциарных учреждениях и привлечения к уголовной ответственности. Правительство Украины указывает, что российская сторона нарушила в отношении 24 пленных статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции.