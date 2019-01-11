Пятница, 11 января 2019

Кубанская полиция прекратила за истечением сроков давности все три дела о совершенном в 2016 году нападении на противопожарную экспедицию Greenpeace и Экологической вахты по Северному Кавказу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката “Агоры” Александра Попкова.

Подозреваемых в преступлении полицейские так и не установили.

“Я запросил данные (МВД. – Ред.) примерно в ноябре – нам никто ничего не присылал, очень тяжело шла переписка с ними, – рассказал юрист. – Мы предполагали, что могут прекратить дело, так как в сентябре 2018 года заканчивались сроки давности. Только сейчас пришел ответ о том, что дела прекратили. Это было ожидаемо”.

Добиться возбуждения дел, отмечал Попков ранее, удалось лишь благодаря заметному общественному резонансу, который вызвало нападение. Однако квалифицированы дела были по нетяжким нормам об умышленном причинении легкого вреда здоровью, угрозе убийством и краже (статьи 115, 119 и 158 УК соответственно). Сроки давности по таким обвинениям составляют лишь два года. При этом расследование одного из дел приостанавливалось, а материалы двух других терялись. Попков неоднократно пытался добиться передачи дел из полиции в СКР, однако результата не добился.

“Полиция сильно тужилась в ходе дознания, чтобы ненароком не выйти на самих себя”, – прокомментировал адвокат закрытие дел на своей ФБ-странице. “Мы с (коллегой по “Агоре”) Андреем Сабининым изначально говорили, что как-то неправильно возбуждать дела о краже и угрозе убийством, когда на людей организованно нападает банда с оружием и взрывными устройствами, избивает, отбирает, издевается, ломает и крушит”, – добавил Попков.

Теперь, заключил он, будет подано заявление в ЕСПЧ.

В сентябре 2016 года активисты Greenpeace и Эковахты проводили на Кубани и в Адыгее противопожарную экспедицию. Экозащитникам систематически чинились препятствия. В ночь на 7 сентября начальник охотничье-рыболовной базы Малый Бейсуг в Брюховецком районе Кубани, где расположились активисты, без объяснения причин потребовал от них уехать с объекта, вернув деньги, уплаченные за проживание.

Экозащитники встали лагерем у хутора Садки в Приморско-Ахтарском районе, рядом с Большим Кирпильским лиманом. однако 8-го числа их там заблокировали “казаки”. Активисты не смогли выехать на тушение пожара, несмотря на то что их помощи ждали сотрудники МЧС, с которыми у экозащитников уже была заключена договоренность.

В ночь на 9 сентября на лагерь экспедиции напали восьмеро неизвестных крепкого сложения. Преступники, вооруженные дубинками, ножами и пистолетами, избили активистов и повредили их имущество; в одну из машин экспедиции бросили светошумовую гранату.

“Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет, чтобы мы убирались “в свою Америку, в свою пендосию”, – рассказывал руководитель противопожарного проекта российского Greenpeace Григорий Куксин.

Сильнее всех пострадали Михаил Крейндлин, руководитель программ по особо охраняемым территориям российского Greenpeace, и Андрей Поломошнов, председатель общества “Добровольные лесные пожарные Забайкалья”. Медики увезли их в больницу.

Экозащитники отмечали, что за нападением могут стоять краевое УФСБ, региональный департамент внутренней политики, а также директор Бейсугского нерестово-выростного хозяйства Игорь Джеус и приморско-ахтарское казачество.

В последующие несколько дней полицейские дважды ненадолго задерживали активистов: 11 сентября в Адыгее, а 13-го – в Краснодаре. Одним из задержанных в Адыгее был серьезно избитый Крейндлин.