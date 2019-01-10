Четверг, 10 января 2019

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату законопроект, запрещающий передачу Южных Курильских островов Японии. Документ, озаглавленный “О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии”, опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект устанавливает, что “правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению”, поскольку “Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года (СССР от подписания этого договора отказался. – Ред.)”.

14 ноября 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Владимир Путин приняли решение активизировать подготовку мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года, прекратившей состояние войны между двумя странами. Согласно этому документу СССР обязывался передать Японии остров Шикотан и архипелаг Хабомаи. В начале декабря стороны назначили спецпредставителей для ведения переговоров; ими стали замглавы японского и российского МИДов – Такэо Мори и Игорь Моргулов соответственно.

1 января нынешнего года премьер Абэ заверил, что передача Южных Курил Японии не повлечет выселения россиян оттуда.

8-го числа появилась информация, согласно которой Япония намерена добиваться, чтобы вместе с мирным договором с Россией было заключено соглашение об обоюдном отказе сторон от требований компенсаций за Южные Курилы. Ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года, Япония называет Шикотан, Хабомаи, а также острова Кунашир и Итуруп оккупированными Россией территориями. В этой связи Токио заявлял о своем праве требовать от Москвы компенсации в пользу японского государства, а также японских подданных, выселенных с этих островов. Теперь же, как утверждалось, правительство Японии рассматривает вариант, при котором само выплатит компенсации выселенным жителям Курил. При этом о намерении России требовать каких-либо компенсаций не сообщалось.

В среду посол Японии в Москве Тоёхису Кодзуки был вызван в российский МИД. Внимание министерства привлекла как раз информация об отказе Токио от выселения россиян с Курил и от требования компенсации. В российском МИДе послу сообщили, высказывания японских чиновников “грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса… дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров”.