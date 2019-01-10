Четверг, 10 января 2019

За журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, убитыми 30 июля прошлого года в Центральноафриканской Республике, все дни их пребывания в этой стране следил жандарм Эмманюэль Туагуэнде Котофио, находившийся на связи с Александром Сотовым – подручным олигарха Евгения Пригожина. Об этом сообщает “Дождь” со ссылкой на результаты расследования, проведенного центром “Досье”. Центр финансируется Михаилом Ходорковским, а работой “Досье” руководит эмигрировавший прошлой осенью журналист Сергей Канев.

В ходе расследования были, в частности, опрошены двое силовиков из правительственной армии ЦАР, которые вечером 30 июля дежурили на блокпосту при выезде из города Сибю. Группа Джемаля проехала этот блокпост в 19 часов, а через час журналистов убили. Как рассказали силовики, за 10 минут до проезда джипа Джемаля и его коллег блокпост миновала другая машина, в которой находились трое вооруженных белых и двое местных, в том числе Котофио. Военных предупредили, что следом скоро проедет “еще машина с белыми”, и попросили беспрепятственно ее пропустить, пояснив, что “это друзья”.

Исследование биллинга звонков Котофио показало, что все время пребывания группы Джемаля в ЦАР – с самого момента ее прилета 28 июля в аэропорт Банги – жандарм находился неподалеку от журналистов – или на соседней улице, или по крайней мере в том же районе. Все это время он находился на связи с Бьенвеню Дувокамой, водителем группы Джемаля. За три дня Дувокама позвонил Котофио 47 раз. По информации одного из центральноафриканских журналистов, ранее водитель также служил в жандармерии.

Первоначально, до 11 утра 28 июля, Дувокама звонил Котофио с личного номера. Затем, однако, он использовал другую сим-карту, зарегистрированную на неизвестного по имени Тома Мариана. При это он использовал сначала один мобильник, а затем другой, вставив туда личную сим-карту, а позже заменив ее сим-картой Мариана.

Указывается также, что вечером 30 июля в районе, где убили группу Джемаля, не работали вышки мобильной связи обоих действующих в стране операторов – Telecel и Orange: незадолго до времени гибели журналистов данные биллинга обрываются. Собеседник “Досье”, близкий к французской телекоммуникационной отраслью, пояснял, что радиаторы вышек отключили от электропитания “из соображений экономии”.

Эмманюэль Котофио. Фото с личной ФБ-страницы

В июле – августе прошлого года Котофио 98 раз связывался с Сотовым. Официально россиянин работает в фирме “М-финанс” “инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе”. Гендиректор “М-финанс” – некто Евгений Ходотов. Отмечается, что человек с такими именем и фамилией был владельцем фирмы Lobaye Invest, а Lobaye Invest – дочерняя компания подконтрольной Пригожину “М-инвест”.

Начальником Сотова является советник президента Центральноафриканской Республики по национальной безопасности Валерий Захаров. Ранее Фонтанка.Ру писала, что Захаров сотрудничал со службами безопасности структур, работающих в интересах Пригожина. За июль – август 2018-го Сотов и Захаров созванивались больше 100 раз.

Центральноафриканская сим-карта Сотова зарегистрирована на паспорт гражданина США Баррета Трэвиса Хэммонда. По данным “Досье”, паспорт поддельный.

В зарплатных ведомостях “М-финанс” Сотов фигурирует под номером М-5661. Жетоны с номерами подобного формата получают боевики ЧВК Вагнера.

Другое фото Александра Сотова с его ОК-страницы

Расследование также подтверждает, что к гибели группы Джемаля причастен спецкор пригожинского РИА ”ФАН” Кирилл Романовский. Ранее выяснилось, что именно он связал Джемаля и коллег с неким Мартином, которого представил как фиксера (консультанта, помогающего в организации съемок), работающего в миссии ООН. В свою очередь, Мартин рекомендовал журналистам Дувокаму как водителя. Между тем миссия ООН в ЦАР какой бы то ни было контакт с группой Джемаля отрицала.

Установлено также, что номер Мартина был зарегистрирован на имя Эрики Мустерман. У немецкоговорящих эти имя и фамилия условно обозначают человека, имя которого неизвестно или не подлежит раскрытию.

Работа Мартина в качестве фиксера подтверждения не находит. Весь июль он сообщал группе Джемаля, что находится в городе Бамбари, где организует съемки золотых приисков. Между тем данные биллинга свидетельствуют, что мобильник Мартина в это время был в Банги.

Сообщая Джемалю и коллегам контакты Мартина, Романовский советовал с ним “лучше переписываться, чем общаться голосом”.

Результаты расследования “Досье” противоречат информации, опубликованной “Дождем” в сентябре прошлого года. Тогда телеканал утверждал, что группу Джемаля убили боевики другой российской ЧВК – “Патриот”.