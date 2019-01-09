Среда, 9 января 2019

Судья верховного суда аннексированного Крыма Тимур Слезко подтвердил решение об аресте тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, против которого ФСБ фабрикует дело о хранении патронов и тротила. Об этом сообщает “Крымская солидарность”; имя судьи уточнила Крымская правозащитная группа.

Заседание проходило в открытом режиме. В зал допустили почти 20 человек публики, в том числе 78-летнюю мать политзека. Сам Бекиров вместе с адвокатом Алексеем Ладиным участвовал в слушаниях по видеосвязи из симферопольского СИЗО-1. Непосредственно в зале суда присутствовал другой адвокат арестованного – Ислям Велиляев.

Бекиров на слушаниях указал судье, что является инвалидом I группы, а здоровье его в СИЗО резко ухудшилось. Вместо правой ноги у него съемный протез; культя еще не зажила и гноится. Кроме того, активист страдает сахарным диабетом. Также он пережил инфаркт. В январе прошлого года Бекирову сделали сложнейшую операцию на сердце, поставив четыре шунта. В день больному надо принимать по 16 таблеток, от которых зависит его жизнь.

“Я сам не знаю, как я так долго продержался с таким списком болезней в СИЗО, но я вам точно заявляю, что с каждым днем мне только хуже”, – передают слова политзека “Крым.Реалии”.

Адвокат Велиляев ходатайствовал о приобщении к делу документов о здоровье Бекирова. Слезко ходатайство удовлетворил, несмотря на протест прокурора. Велиляев также отметил, что в первой инстанции также были представлены все необходимые документы, однако судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Валентина Камынина на слушаниях об аресте активиста 13 декабря без каких бы то ни было объяснений их проигнорировала, отправив Бекирова в СИЗО на срок до 11 февраля. Документы, уточнил “Крым.Реалиям” адвокат Ладин, насчитывают 87 страниц.

На слушаниях Ладин указал, что содержание его доверителя в СИЗО в принципе незаконно. Диагнозы Бекирова включены в принятый российским правительством перечень болезней, не допускающих заключения под стражу.

Медицинской помощи, продолжил Ладин, больной в изоляторе не получает. В медчасти СИЗО нет даже бинтов, а после того, как родственники передали политзеку лекарства и бинты, перевязки культи он себе вынужден делать самостоятельно.

Адвокат подчеркнул, что врач республиканской больницы им. Семашко, куда Бекирова доставляли на замер уровня сахара в крови, ужаснулся результатам анализа и предупредил родственников политзека, что больной может впасть в кому.

Оба защитника настаивали на переводе Бекирова под домашний арест. Сам политзек, выступая на заседании далее, заявил, что в СИЗО вынужден питаться овсянкой, хотя она ему противопоказана. “Уже около 20 лет я борюсь за жизнь, – подчеркнул больной. – Если вы сегодня вынесете обвинительный приговор (правильно – “подтвердите решение об аресте”. – Ред.), это будет подобно казни”.

Между тем прокурор требовал оставить решение об аресте в силе. Судья Слезко занял его сторону.

Вечером адвокат Велиляев рассказал, что в понедельник, 14 января, Бекирова вновь вывезут в больницу им. Семашко – на этот раз на недельное обследование в отделении эндокринологии. “Главный вопрос, который мы поставили перед врачами, – можно ли его в дальнейшем содержать в изоляторе”, – добавил юрист.

Накануне появилась информация, согласно которой сокамерник политзека – фигурант “дела Веджие Кашка” Руслан Трубач – передал через адвоката семье Бекирова, что больной скоро умрет. Журналист Антон Наумлюк позже назвал эти сведения неточными. В действительности Трубач во время слушаний по своему собственному делу сказал следующее: “Я вам ответственно заявляю: если его (Бекирова. – Ред.) не вытащить – он умрет. У него все (рана на ампутированной ноге. – Ред.) синее и опухло. Он поест, и через пять минут его нужно вести в туалет”.

Наумлюк добавил, что в двухместную камеру спецблока СИЗО Трубача перевели специально для ухода за Бекировым. В спецблоке, заметил журналист, по сравнению с камерами общего блока условия содержания хуже, и Трубача это крайне угнетает.

57-летний Бекиров – житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, муж члена Меджлиса крымскотатарского народа Гульнары Бекировой. На 16 декабря прошлого года у активиста в Киеве была назначена очередная операция на сердце – стентирование. В преддверии ее Бекиров 12-го числа отправился на такси в аннексированный Крым, чтобы повидать мать и других родственников. На российском КПП “Джанкой” при въезде на полуостров активиста задержала ФСБ.

Бекирову вменили часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет колонии) и часть 2 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет). Согласно фабуле дела, в мае 2018-го активист передал некоему таксисту сумку с почти 12 килограммами тротила и 190 патронами калибра 9 миллиметров (ранее сообщалось о 190 патронах) и попросил их спрятать. Таксист, как утверждается, положил сумку в тайник в окрестностях села Рисовое Красноперекопского района, а затем явился с доносом в ФСБ. Данные этого свидетеля засекречены; в деле он проходит под псевдонимом Карим Меметов.

Как утверждают в региональном УФСБ, тротил и патроны предназначались для “использования при совершении противоправных действий на территории полуострова”.

Также силовики заявили о причастности Бекирова к деятельности крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, который формируется на континентальной Украине.

Сумку с жизненно необходимыми лекарствами силовики из ФСБ, задержав активиста, отдали водителю его такси, и на слушаниях об аресте 13 декабря у Бекирова случился сердечный приступ. В суд вызывали скорую.

Вину Бекиров не признает. Отмечалось, что после операции на сердце он не может поднимать вес даже существенно меньший, чем 12 килограмм. На это в ходе нынешних слушаний указывали и адвокаты, отмечая также, что передвигается Бекиров на костылях.