Среда, 9 января 2019

Роскомнадзор обвинил сайты Би-Би-Си, в том числе ее русской службы, в распространении идеологии исламского терроризма. Соответствующее заявление помещено на сайте ведомства.

Единственным поводом к обвинению, как можно заключить из заявления, послужило присутствие в публикациях цитат из выступлений лидера “Исламского государства” Абу Бакра аль-Багдади.

“Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства”, – заявил РКН.

Кроме того, ведомство заверило, что ведет постоянный мониторинг российских программ телеканала BBC World News

Также объявлено еще о двух проверках в отношении британской корпорации. В среду, сообщил РКН, у фирмы “Бритиш телевижн” – вещателя BBC World News в России – были запрошены документы, подтверждающие соблюдение закона об ограничении иностранного участия в СМИ, действующих в России. Срок предоставления бумаг – 16 января. Между тем 14-31 января предполагается проверить “Бритиш телевижн” на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

О проверке BBC World News и сайтов корпорации РКН объявил 21 декабря прошлого года. Ведомство прямо связало эту меру с принятым накануне решением британского медиарегулятора Ofcom в отношении RT.

Ofcom указал, что в семи новостных и общественно-политических передачах RT нарушен принцип непредвзятости. “Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания, – отмечалось в заявлении регулятора. – Мы сообщили RT о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры”.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 21 декабря заявил, что у российских властей “долгое время копились вопросы” к работе Би-Би-Си из-за “тенденциозного освещения тех или иных событий”, в том числе в России и Сирии. По словам чиновника, работа велась “не в режиме СМИ, а в таком запрограммированном и ангажированном”.

Песков также заявил, что проверку Би-Би-Си не стоит связывать с расследованием телеканала об Алисе Симоньян, сестре главреда RT Маргариты Симоньян. Как сообщалось, журналисты выясняют, в какой пиар-компании работает Алиса Симоньян и на каких условиях она получила крупные господряды, в том числе на информационное сопровождение постройки Крымского моста и чемпионата мира по футболу.