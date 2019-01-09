Среда, 9 января 2019

Две экспертизы по делу “Нового величия”, проведенные государственными организациями по запросам СКР, не обнаружили экстремизма в документах сообщества. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на Максима Пашкова, адвоката фигурантки Марии Дубовик.

Первую экспертизу выполнили специалисты Московского исследовательского центра – психолог Мария Генген и лингвист Мария Кузнецовская. Исследование было завершено 3 октября прошлого года.

Столичный главк СКР направил экспертам политическую программу “Нового величия” – двухстраничный документ, разделы которого озаглавлены “Создание временного правительства и организация честных выборов”, “Полномасштабная люстрация”, “Принятие новой Конституции”, “Отмена приговоров по политическим статьям” и “Уход от сырьевой экономики и масштабная модернизация”. Также на исследование ушли устав сообщества, проект решения его верховного совета об участии членов организации в митингах, а также множество листовок, в частности “Есть Путин – нет России”, “Путинскую шайку – долой”, “Путинский режим падет”, “Четвертый срок Путина – смерть народа”, “Освободим Россию от путинской оккупации”.

Специалистам были заданы три вопроса. Первый – побуждают ли материалы “Нового величия” к разрушительным, насильственным или дискриминационным действиям. Второй – оправдываются ли такие действия в текстах сообщества. Третий – обвиняет ли организация кого-либо “в чем-либо негативном”.

Генген и Кузнецовская в своем заключении подчеркнули, что все исследованные материалы имеют целью информирование граждан о деятельности сообщества и критику путинского режима, однако не содержат ни призывов к насилию, ни его оправдания.

С документом, рассказал адвокат Пашков, ему удалось ознакомиться только в декабре. Он предположил, что СКР скрывал заключение экспертов от защиты, поскольку выводы исследования опровергали обвинение.

16 октября руководитель следственной группы по делу старший лейтенант юстиции Антон Малюгин подписал постановление о назначении нового исследования. Он сослался на то, что выводы Генген и Кузнецовской фактически противоречат заключению, подготовленному в марте прошлого года калужским Научно-исследовательским центром судебной экспертизы и криминалистики (НИЦСЭиК) по запросу ЦПЭ. В этом исследовании утверждалось, будто в материалах “Нового величия” содержат “признаки пропаганды идеологии насилия”. С мартовской экспертизой, отметил “Медиазоне” Пашков, никто из адвокатов фигурантов не ознакомлен.

Новое исследование выполнил Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте. Малюгин направил туда те же документы, что и в Московский исследовательский центр. В этот раз он задал шесть вопросов. Первые три были теми же, на которые ранее ответили Генген и Кузнецовская. Пятый и шестой вопросы по существу ничем не отличались – Малюгин интересовался, есть ли в материалах “Нового величия” признаки побуждения именно к разрушительным действиям и к действиям, способным повлиять на власть. Каков был четвертый вопрос, в публикации “Медиазоны” не говорится.

Минюст указал, что оснований для повторной экспертизы не имеется. Тем не менее он поручил провести исследование сразу четырем специалистам: психологам Людмиле Волоховой и Татьяне Скераж и филологам Екатерине Крюк и Виталию Кузнецову.

С заключением этого исследования защиту также ознакомили в декабре. Выводы лингвистов в целом совпадали с заключением Кузнецовской. Выводы психологов были несколько менее благоприятны для фигурантов, чем в экспертизе Генген. Указывалось, что устав организации, а также листовки “Путинскую шайку – долой” и “Освободим Россию от путинской оккупации” не исключают насилия, поскольку формируют у читателя “готовность действовать определенным образом, в том числе нарушать закон”.

Тем не менее, заметил Пашков, и такие выводы не в состоянии обосновать характеристику “Нового величия” как экстремистского сообщества. “Экстремистское сообщество, по закону, – это сообщество для планирования и совершения преступлений экстремистской направленности, – пояснил адвокат. – Сейчас мы даже не знаем, что они, по версии следствия, планировали”.

Юрист также сообщил, что существует и четвертая экспертиза по делу. Как и первая, она выполнена калужским НИЦСЭиК. С ее содержанием адвокат пока подробно не знакомился.

По делу “Нового величия” обвинены 10 человек, преимущественно молодежь. Каждому вменены сразу две части статьи 282.1 УК – 1 и 2 (организация экстремистского сообщества и участие в нем), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Задержания по делу прошли 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Руслан Костыленков (основной фигурант), Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин были отправлены в СИЗО. Там же пять месяцев провели клиентка Пашкова Дубовик и Анна Павликова (на момент задержания несовершеннолетняя), в середине августа в результате достаточно масштабной общественной кампании переведенные под домашний арест. Павел Ребровский, Максим Рощин, Рустам Рустамов и Сергей Гаврилов находятся под домашним арестом с самого начала преследования. Последний раз меры пресечения всем фигурантам продлили до 13 марта; как раз в нынешний четверг эти сроки были уменьшены на один день – до 12 марта.

Крюков с 11 сентября по 12 октября держал в СИЗО голодовку протеста (сначала полную, а с 18 сентября – частичную: он пил чай, что правилами полной голодовки не допускается).

Дело сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков. Фактическим основателем сообщества был Руслан Д. (в материалах дела фигурирует под псевдонимом Александр Константинов), предположительно агент ФСБ или ЦПЭ. Именно он написал устав “Нового величия” и оплачивал аренду помещений, в которых проводились собрания группы. Двумя другими свидетелями обвинения являются внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, который принес на одно из собраний объединения оружие и патроны, а в дальнейшем подал донос на членов группы в ФСБ. Все трое были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

В августе выяснилось, что к разработке объединения Расторгуев привлек еще одного штатного силовика – некоего Ю. Испанцева. О том, в какой именно структуре работает Испанцев, в свидетельских показаниях не говорится. Протокол допроса самого силовика в деле отсутствует; не исключалось, однако, что этот протокол есть, но засекречен.

Тогда же стало известно и еще об одном доносчике в “Новом величии” – осведомительнице ЦПЭ Ольге Пшеничниковой. По словам самой Пшеничниковой, она ушла из объединения из-за конфликта и была заменена Д. Процессуального статуса в деле у доносчицы нет, хотя в материалах упоминается некая “девушка Ольга”.