Среда, 9 января 2019

До 2000 года был закон о жилищном сертификате для жителей Крайнего Севера. И вот приходят люди, которые ждут этого сертификата по 40 лет, они очень болезненно воспринимают невозможность его получить, сложности с этим возникают, но удивительно: у 90% этих людей нет злобы и чувства мести. У людей при всем том нет претензий к Советскому Союзу! Просто удивительно! Это уникальные люди, они и держат Колыму.

Но очень недобрым словом люди вспоминают 90-е годы… Наверное, самая острая для всех магаданцев проблема идет из 90-х годов, когда сюда приехали лидеры либерального направления и объявили: вы нам не нужны… Люди об этом говорят гораздо чаще и больше, чем о событиях конца 30-х.

…Народ же никогда за ценой не стоял. Мы должны свято помнить те жертвы, ту кровь, те потери, которые на этот алтарь положены. Не только помнить, но и беречь то, что ими было завоевано, простроено, сохранено. А либеральные теории предлагают нам раздарить все это, уйти с Дальнего Востока, ужаться до двух-трех регионов.

…И замечу: мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить. Но при этом мы должны помнить, что слишком дорогую цену заплатили, чтобы это все забыть, раздать, выкинуть!

Ведь нам бесплатно наши союзники ничего не давали. Золото было нужно стране, и мы за всe платили золотом и кровью… Один из самых знаменитых заключенных Колымы – Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении.

…Я отмечу несколько этапов индустриализации, которые были в России: петровская, сталинская и путинская.

…Опять нас никто не может понять. Ведь в 90-е все получалось у них! Думали: Россия не встанет, их сторона взяла! Но что-то не сложилось у них…

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