Среда, 9 января 2019

Парижский суд приговорил российского художника-эмигранта Петра Павленского к одному году реального и двум годам условного срока за поджог филиала Банка Франции. Как сообщила из зала суда правозащитница Саша Кулаева, Павленский освобожден с учетом срока, отбытого в предварительном заключении. Его соратница Оксана Шалыгина осуждена по тому же делу к 16 месяцам условного и 8 месяцам реального срока, из которых три она уже отбыла. Оставшиеся 5 месяцев Шалыгина будет отбывать с отсрочкой; она также отпущена на свободу.

Оба признаны виновными по статье УК Франции о повреждении чужого имущества общественно опасным способом. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет реального срока.

Павленский и Шалыгина должны будут компенсировать Банку Франции ущерб на сумму 23 тысячи евро. Оба заявили, что не собираются этого делать.

Согласно приговору, в течение пяти лет обоим запрещено носить оружие.

Как сообщает русская служба RFI, прокурор требовала для Павленского два с половиной года реального и полтора года условного срока, для Шалыгиной – три года заключения. Кроме того, обвинитель настаивала на лишении их родительских и гражданских прав.

“У них мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла, – сказала прокурор. – Они совершили атаку не только на ее государственные институты, но и на ее историческое наследие”. В свою очередь адвокат Доминик Бейретер-Минков заявила судье, что за процессом следит весь мир. По ее словам, власти Франции знали, каким видом искусства занимается ее подзащитный, и, несмотря на это, предоставили ему политическое убежище.

Павленский в начале слушания заявил, что посвящает процесс маркизу де Саду. Судебная переводчица отказалась переводить заявление Павленского, так как акционист отказывался соблюдать правила поведения в суде и требовал его выслушать. В результате в суд пришлось вызывать нового переводчика и заседание отложили на вечер.

“Banque de France на месте Бастилии – прецедент чудовищного глумления над политической историей Франции, – сказал Павленский в начале заседания. – Из этого следует, что или суд должен восстановить справедливость и постановить убрать Банк Франции вместо Бастилии, снять с меня все обвинения и признать политическое искусство разрешенным на территории Франции – или суд должен оправдать глумление власти над обществом, осудить меня на десять лет, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось, и официально запретить политическое искусство на территории Франции”. После этого он заявил о своем праве на молчание и больше не отвечал на вопросы судьи.

На процессе выступил незрячий свидетель защиты, который говорил о символике огня и света и об эстетическом значении акции Павленского.

Акционисты с двумя детьми бежали из России в конце 2016 года в связи с угрозой возбуждения против Павленского дела об изнасиловании. В мае 2017-го обоим эмигрантам был предоставлен статус беженца.

В ночь на 16 октября 2017 года Павленский и Шалыгина провели акцию Éclairage (“Освещение”), в ходе которой была подожжена входная группа Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Обоих арестовали; оба содержались в тюрьме Флёри-Мерожис под Парижем. Павленский как минумум дважды держал сухие голодовки, настаивая на проведении открытых разбирательств о выборе меры пресечения.

Шалыгину освободили в январе 2018-го, Павленского – в сентябре, смягчив меру пресечения на судебный контроль.