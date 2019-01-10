Четверг, 10 января 2019

Минкомсвязи направило отрицательный отзыв на законопроект об административном наказании за публикации в интернете, выражающие “в неприличной форме неуважение к государству и органам власти”. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Волина.

Чиновник пояснил, что термины, используемые в законопроекте об оскорблении власти, можно трактовать слишком широко, а ограничения на использование в публичном пространстве ненормативной лексики уже предусмотрены законодательством.

Волин подчеркнул, что у россиян есть конституционное право высказывать свое мнение: “Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные”.

Законопроект внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы от “Единой России” Дмитрий Вяткин. В статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) они предлагают включить часть 3, диспозиция которой сформулирована так: “Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния”. Предлагаемая санкция – от 1 до 5 тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста. Другой законопроект тех же авторов предусматривает блокировку такой информации во внесудебном порядке по требованию генпрокурора или его заместителей.

По словам Волина, Минкомсвязи “в целом не против” еще одного законопроекта тех же авторов, вводящего штрафы за распространение в СМИ и интернете “заведомо недостоверной общественно значимой информации”, но чиновников не устраивает текущая редакция документа – нормы в ней можно слишком широко трактовать.

В статью КоАП 13.15 (злоупотребление свободой СМИ) предлагается добавить часть 8, предусматривающую ответственность за распространение в СМИ и интернете “общественно значимой информации, распространяемой под видом

достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий”. За это гражданам будет грозить штраф на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 400 тысяч до миллиона. Предусмотрена также конфискация “предмета административного правонарушения”. Бокова, Клишас и Вяткин также предлагают внести запрет на распространение “заведомо недостоверной” информации в закон о СМИ и блокировать интернет-страницы с такой информацией по “закону Лугового”.

9 января все перечисленные цензурные инициативы поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. 14 января обсуждение законопроектов состоится на расширенном заседании думского комитета по информполитике.

Цензурные законопроекты Клишаса, Боковой и Вяткина были внесены в Госдуму 12 декабря.