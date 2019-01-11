Пятница, 11 января 2019

Президент Российской академии наук Александр Сергеев направил омбудсмену Татьяне Москальковой обращение с просьбой смягчить меру пресечения 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, арестованному по обвинению в госизмене. Как сообщает “Коммерсант” со ссылкой на аппарат Москальковой, обращение перенаправлено генпрокурору Юрию Чайке.

По словам Сергеева, к нему обратился сын арестованного, завлабораторией Института нефтехимического синтеза РАН им. А.В. Топчиева Ярослав Кудрявцев. “Он сказал, что отец чувствует себя плохо, и очень просил ходатайствовать о том, чтобы изменили меру пресечения и отпустили домой. Мы этот вопрос с моими коллегами обсудили и решили, что это вполне разумное требование”, – пояснил президент РАН.

Сергеев добавил, что речь шла только о мере пресечения, а виновность физика будет определять суд. “Но на этом уровне, я считаю, мы должны обращать внимание. Это ученый, большой ученый, внесший существенный вклад в науку. Надо как-то делать послабления”, – сказал глава академии.

Сергеев заметил, что после ходатайства РАН из СИЗО под домашний арест был переведен 66-летний директор ВННИИ виноградарства и виноделия “Магарач” академик Анатолий Авидзба, задержанный в мае 2017 года в аннексированной Ялте по обвинению в получении взятки в 40 тысяч долларов.

В аппарате уполномоченного по правам человека сообщили, что обратились во ФСИН с просьбой провести медосвидетельствование Кудрявцева и получили ответ, что у него нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Как пояснил адвокат физика, лидер “Команды 29″ Иван Павлов, ФСИН скорее всего предоставила аппарату Москальковой результаты заключения, сделанного медкомиссией по ходатайству защиты в 20-й горбольнице Москвы. “В нем на пяти листах перечисляются обнаруженные заболевания”, – сказал Павлов. По его словам, медики дали Кудрявцеву рекомендации по лечению, которые не могут быть выполнены в изоляторе.

В 2010 году Кудрявцев перенес инфаркт. В последние годы у него прогрессируют сахарный диабет и другие болезни.

Кудрявцев – ведущий научный сотрудник головной научной организации “Роскосмоса” – ЦНИИ машиностроения в подмосковном Королеве. 10 января гендиректор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин заявил в интервью РБК, что не рассматривает возможности лично поручиться за Кудрявцева. “Личное поручительство возможно, когда речь идет об экономическом преступлении, если я знаю человека и убежден в его личной порядочности, – сказал Рогозин. – Господина Кудрявцева я не знаю, претензии к нему носят не экономический характер”.

18 декабря судья Лефортовского райсуда Москвы Сергей Рябцев продлил Кудрявцеву арест до 20 марта. Перед судебным заседанием ученому стало плохо с сердцем, Павлов вызвал в суд скорую. Медики сделали политзеку обезболивающий укол и удалились, заверив, что в целом показатели его здоровья “нормальные”.

14 декабря Павлов сообщил об итогах рассмотрения петиции с требованием смягчить Кудрявцеву меру пресечения. Бумагу, адресованную Владимиру Путину, а также в ФСБ и Верховный суд, “Команда 29″ опубликовала 23 октября. Подписи под ней поставили свыше 125 тысяч человек. Замначальника 1-го отдела следственного управления ФСБ полковник юстиции Александр Сойма заявил, что “причастность Кудрявцева В. В. в совершении инкриминируемого ему преступления полностью подтверждается материалами уголовного дела”, а потому “оснований для отмены или изменения избранной Кудрявцеву В. В. меры пресечения не имеется”.

Ученый был задержан 20 июля у себя дома в Королеве и отправлен в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

По статье 275 УК (государственная измена) Кудрявцеву грозит от 12 до 20 лет колонии. Как утверждается, информация, якобы переданная им, касалась “технологий, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов”.

Физику вменяется переписка по электронной почте с Институтом гидродинамики им. фон Кармана – частным НИИ, действующим в бельгийском городе Синт-Генезиус-Роде. При этом между ЦНИИмашем и Институтом им. фон Кармана действовало соглашение, утвержденное на уровне правительства России, а сам Кудрявцев последние 20 лет не знакомился ни с какими секретными сведениями.

В материалах дела нет никаких указаний на то, какую именно информацию разгласил Кудрявцев и сделал ли он это однократно или же совершал регулярно.

Согласно рапорту ФСБ, присутствующему в материалах, несколько месяцев назад, еще до открытия дела, относительно действий Кудрявцева были опрошены несколько десятков человек – как предполагал коллега Павлова по “Команде 29″ Евгений Смирнов, все, кто когда-либо работал с ученым. Самому младшему из опрошенных сейчас 75 лет, как и самому Кудрявцеву. В числе прочих силовики опросили Владимира Лапыгина, уже отбывающего в ИК-1 строгого режима в Твери семилетний срок по “шпионскому” делу. Рапорт об опросах – единственный документ, которым ФСБ обосновывала необходимость отправить ученого в СИЗО.

Позже “Коммерсант” со ссылкой на неназванные источники передавал, будто Кудрявцеву вменена передача спецслужбам ряда стран НАТО, в том числе США, секретных технических сведений о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах “Кинжал” и “Авангард”.

14 ноября Кудрявцев отказался пойти на сделку с ФСБ. Следователь Александр Чабан предлагал ученому признать вину, а также оговорить своего ученика и соавтора – замзавкафедрой космических летательных аппаратов МФТИ Романа Ковалева. В обмен он обещал политзеку перевод под домашний арест.

В июле, вскоре после ареста ученого, ТАСС сообщал, что в деле есть некий второй фигурант, который также заключен в СИЗО. Утверждалось, что задержали его раньше, чем Кудрявцева. Однако неизвестно, шла ли речь о Ковалеве или о ком-либо другом. Информации о процессуальном статусе Ковалева, равным образом как и о том, находится ли он на свободе, нет.

14 декабря стало известно, что Чабан запретил Кудрявцеву свидания с родственниками. Адвокат Павлов расценил это как реакцию на отказ ученого от сделки с ФСБ.