Четверг, 10 января 2019

Распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на срок 49 лет утратило силу. Об этом сообщает “Интерфакс – Северо-Запад”.

Как пояснили в комитете, РПЦ в течение 24 месяцев с 30 декабря 2016 года – дня подписания распоряжения – должна была заключить с чиновниками договор о передаче собора. Однако этого сделано так и не было, поэтому по истечении двух лет решение городской администрации утратило силу.

Новое распоряжение о передаче Исаакия, также сообщили в комитете, может быть заключено лишь после подачи клириками повторной заявки. Тем не менее пока такой бумаги чиновникам не поступало.

Прежний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко неоднократно выступал в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Между тем нынешний и.о. губернатора Александр Беглов пока публично по этому вопросу не высказывался.

Решение петербургских чиновников передать собор клирикам вызвало недовольство общественности. В первой половине 2017 года в городе прошел целый ряд протестных акций. Также была подана заявка на проведение регионального референдума о судьбе Исаакия, однако заксобрание Петербурга инициативу заблокировало. В свою очередь, Конституционный суд отказался рассматривать жалобу на несоответствие городского закона, устанавливающего порядок передачи имущества клирикам, Основному закону страны.

СМИ передавали, что принципиальное решение о передаче собора РПЦ было принято на встрече Владимира Путина с патриархом Кириллом.