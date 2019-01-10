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Комитет Госдумы одобрил законопроект о внесудебной блокировке “мошеннических” сайтов

Четверг, 10 января 2019

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, наделяющий Центробанк полномочиями блокировать без суда сайты “заведомо мошеннических организаций”. Как сообщает “Коммерсант”, решение принято накануне.

Документом вносятся поправки в закон об информации и гражданско-процессуальный кодекс. Под запрет подпадают сайты финансовых пирамид, нелицензированных компаний, выдающих себя за лицензированные финансовые организации и т.п. Сейчас ЦБ может добиваться блокировки сайтов через другие ведомства, как правило – через Генпрокуратуру. В случае принятия законопроекта блокировать “мошеннические” сайты можно будет в течение суток.

Кроме того, предлагается наделить ЦБ правом обращения в Мосгорсуд с целью блокировки сайтов, которые “несут угрозу информационной безопасности финансовых организаций и их клиентов и могут привести к ущербу”. Параллельно с подачей иска ведомство сможет обращаться с ходатайством о применении обеспечительной меры в виде блокировки ресурса.

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект планируется принять во всех трех чтениях к весне нынешнего года.

В августе прошлого года “Ведомости” сообщали об инициативе ЦБ получить право внесудебной блокировки сайтов. Речь шла о наделении им председателя банка Эльвиры Набиуллиной и ее заместителей.