Четверг, 10 января 2019

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, наделяющий Центробанк полномочиями блокировать без суда сайты “заведомо мошеннических организаций”. Как сообщает “Коммерсант”, решение принято накануне.

Документом вносятся поправки в закон об информации и гражданско-процессуальный кодекс. Под запрет подпадают сайты финансовых пирамид, нелицензированных компаний, выдающих себя за лицензированные финансовые организации и т.п. Сейчас ЦБ может добиваться блокировки сайтов через другие ведомства, как правило – через Генпрокуратуру. В случае принятия законопроекта блокировать “мошеннические” сайты можно будет в течение суток.

Кроме того, предлагается наделить ЦБ правом обращения в Мосгорсуд с целью блокировки сайтов, которые “несут угрозу информационной безопасности финансовых организаций и их клиентов и могут привести к ущербу”. Параллельно с подачей иска ведомство сможет обращаться с ходатайством о применении обеспечительной меры в виде блокировки ресурса.

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект планируется принять во всех трех чтениях к весне нынешнего года.

В августе прошлого года “Ведомости” сообщали об инициативе ЦБ получить право внесудебной блокировки сайтов. Речь шла о наделении им председателя банка Эльвиры Набиуллиной и ее заместителей.