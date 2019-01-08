Вторник, 8 января 2019

Добивающий томос

В первых числах нового 2019 года завершился процесс, начатый еще в 1991 году, сразу после обретения Украиной независимости. 6.01.2019 Украинская православная церковь получила от Вселенского патриархата томос об автокефалии. Несмотря на снижение роли религии в общественной жизни, это событие исторического масштаба, способное существенно повлиять как на обстановку внутри всемирного православия, так и на ситуацию в Украине и России.

То, что произошло, уже получило наименование «раскол православия», некоторые, наиболее впечатлительные иерархи РПЦ уже сравнили предоставление независимости украинскому православию с великой схизмой 1054 года, после которой христианство разделилось на католическую и православную ветви. С этим сравнением трудно согласиться, поскольку раскол 1054 года публично обосновывался богословскими разногласиями, в том числе догматическими, каноническими, литургическими и дисциплинарными, чего и близко нет в сегодняшнем конфликте РПЦ с Константинопольским патриархатом по поводу украинской автокефалии.

Кроме того, раскол подразумевает четкое разделение целого на две или более частей, чего в данном случае тоже нет, поскольку большинство поместных церквей пока не встали ни на одну из противоборствующих сторон и, судя по всему, не будут торопиться с решением, займут выжидательную позицию.

Для Украины это давно назревший вопрос, имеющий не столько религиозный, сколько политический характер. Ситуация, при которой большая часть религиозного поля контролируется конторой, которой руководит человек с творческим псевдонимом «агент Михайлов», вполне открыто обслуживающий режим соседнего государства, была изначально довольно странной. А после 2014 года, когда эта соседняя страна оккупировала значительную часть Украины, ситуация стала абсолютно нетерпимой. Поэтому можно считать, что, хотя томос подписал патриарх Варфоломей, всю основную работу для появления этого документа сделал президент России Путин.

Трудно сказать, насколько стремительным будет процесс перехода большинства верующих и клира в независимую церковь. О скорости этого процесса можно будет судить через три месяца, когда истечет срок, данный гундяевским структурам в Украине для изменения своих уставов и смены названия, в котором теперь должна быть указана Русская православная церковь. Ситуация, в которую попала УПЦ МП, можно назвать цугцвангом, поскольку отказ выполнять решение властей ставит гундяевцев вне закона, а выполнение этого решения ставит уже прихожан в положение, когда они должны будут удовлетворять свои религиозные потребности в храмах, принадлежащих церкви, название которой ассоциируется с государством-агрессором.

Намного более ясные и определенные последствия решение патриарха Варфоломея имеет для РПЦ, которая фактически уже превратила себя в секту, разорвав отношения с Вселенским патриархатом. Уже в новом, 2019 году Гундяев подтвердил сектантский статус РПЦ во время Рождественской литургии, когда, вопреки традиции, не включил в праздничное поминовение ни одного имени глав поместных православных церквей. Можно еще было бы как-то объяснить, если бы он не произнес имена Константинопольского Варфоломея, с которым разорваны отношения, и Киевского Епифания, которого РПЦ, естественно, не признала. Но отказ от поминовения всех лиц, возглавляющих поместные церкви, означает даже не раскол, а откол, то есть уход в секту.

И это сразу сказалось на риторике Гундяева во время рождественского интервью Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия – 1», в котором начальник РПЦ заявил, что во главе интернета встанет Антихрист, рассказал, как именно благодаря христианству Ломоносов стал изучать атмосферное электричество, а также посетовал на то, что «НАТО приближается к границам России».

Характерно, что из этих трех наиболее ярких и запоминающихся высказываний Гундяева только одно, насчет исключительной пользы христианства для науки (при этих словах Гундяева между ним и Киселевым явственно вспыхнул костер, на котором горел Джордано Бруно), является пиаром РПЦ, а два остальных в чистом виде заказ власти и ее обслуживание. Стон про приближение НАТО к границам России вполне могла исторгнуть грудь Лаврова или Шойгу, а вот страшная история с Антихристом во главе интернета – это уже обслуживание думской инициативы по отделению Рунета от Интернета. Полностью цитата Гундяева звучит так: «Антихрист – это будет та личность, которая стоит во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность». Понятно, что после такого заявления главного эксперта по делам Бога и Дьявола необходимо срочно принимать закон о выпиливании России из антихристовой всемирной паутины и создание собственной паутинки, легкой, светлой и обильно смоченной святой водичкой…

Отделение украинского православия от московского, деградация РПЦ и превращение ее в злобную и невежественную секту — все это проявления распада Российской империи, который начался более ста лет назад. Томос об автокефалии украинской церкви нанес добивающий удар по одной из существенных сторон имперского сознания – претензиям Москвы на главенство в мировом православии. Похоже, что империя окончательно умерла в 2014-м, просто она еще не знает об этом…

Фото: 1. Украина. Киев. 07.01.2019. Президент Украины Петр Порошенко представил томос об автокефалии Православной церкви Украины, который 5 января подписал патриарх Константинопольский Варфоломей, во время Рождественской литургии в соборе Святой Софии.

ИГОРЬ ЯКОВЕНКО