Вторник, 8 января 2019

И.о. зампреда Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга по уголовным делам Елена Родионова на первых слушаниях по существу дела об экстремизме, возбужденного против лидера местной неоязыческой общины “Схорон еж славен” Владимира Мануйленко, прекратила преследование обвиняемого в связи с частичной декриминализацией вмененной ему части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды). Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Алексей Бушмаков, представляющий интересы жреца.

Как отмечается, это первый прецедент прекращения “экстремистского” дела в суде после вступления в силу соответствующих поправок в законодательство.

Изъятые у 57-летнего Мануйленко при обыске технику, электронные носители информации и печатную продукцию судья Родионова постановила вернуть владельцу.

О деле Мануйленко, возбужденном 18 апреля прошлого года, стало известно летом, после обыска у жреца. Лидеру екатеринбургских неоязычников вменили публикацию 14-15 сентября 2016 года на личной ВК-странице, ведущейся под именем Владимір ориевич серга, текстов “верховного жреца всех славян” Богумила II “Урок о Власти яко Божей Стороне…” и “Жрец Славянский: Речь Владимира Богумила Голяка”. Как утверждал СКР, в этих текстах содержатся оскорбительные высказывания по адресу евреев.

Мануйленко вину не признавал. “Никакого экстремистского характера я в них (текстах Богумила. – Ред.) не вижу, – заявлял он. – Там есть определенная резкость в суждении, но нет никаких призывов”.