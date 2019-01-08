Вторник, 8 января 2019

Минкомсвязи предлагает ввести для операторов связи новую обязанность, предписав им, чтобы для предусмотренного “законом Яровой” хранения переписки, записей звонков и интернет-трафика абонентов использовалось только российское оборудование. Проект соответствующего правительственного постановления, подготовленный чиновником Александром Горовенко, опубликован на портале “общественного обсуждения”.

Предполагается, что в случае принятия поправка вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Как говорится в пояснительной записке к документу, новая норма предложена для “обеспечения информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении Российской Федерации, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования”.

“Кроме того, – отмечают в Минкомсвязи, – проект постановления позволит оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность”.

Ведомство заявляет, что принятие поправки “не повлечет последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации”.

Постановление о реализации норм “закона Яровой” в части хранения абонентских данных премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 апреля прошлого года. С 1 июля операторы сотовой связи обязаны по полгода хранить записи телефонных переговоров и SMS-сообщений абонентов. С 1 октября интернет-провайдеры должны хранить весь трафик пользователей за месяц, а в течение ближайших 5 лет ежегодно увеличивать емкость своих дисков на 15 процентов. Всю эту информацию операторы должны предоставлять правоохранительным структурам по запросам последних.