Вторник, 8 января 2019

Судья подконтрольного России Севастопольского горсуда Татьяна Дудкина постановила ликвидировать местную баптистскую общину “Благодать” и исключить сведения о ней из российского Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛа). Сообщение о решении, вынесенном еще 19 декабря прошлого года, появилось на сайте суда лишь теперь.

Решение принято по иску городского управления российского Минюста. Оккупационные чиновники обвинили общину в “неоднократном грубом нарушении требований законодательства РФ в сфере деятельности некоммерческих организаций”.

В сентябре 2015 года, заявлялось в административном иске Минюста, в ЕГРЮЛ внесли сведения о регистрации общины в квартире жилого дома по Михайловской улице. В апреле 2016-го чиновник российской прокуратуры направился по этому адресу проверять “исполнение законодательства о противодействии экстремизму в религиозных объединениях”, однако оказалось, что в квартире живут съемщики, а “религиозная организация по данному адресу не находится”.

Как общине, так и ее пресвитеру Игорю Пузыреву, заявлял Минюст, направлялись требования представить сведения об актуальном адресе, однако эти требования более двух лет игнорировались.

Как утверждается в тексте решения, община и лично Пузырев, привлеченный в процесс как заинтересованное лицо, были извещены о времени и месте разбирательства, однако в суд ни пресвитер общины, ни пресвитер не явились.

Срок обжалования решения еще не истек.