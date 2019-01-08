Минкомсвязи хочет, чтобы данные по “закону Яровой” хранили только на российском оборудовании
Минкомсвязи предлагает ввести для операторов связи новую обязанность, предписав им, чтобы для предусмотренного “законом Яровой” хранения переписки, записей звонков и интернет-трафика абонентов использовалось только российское оборудование. Проект соответствующего правительственного постановления, подготовленный чиновником Александром Горовенко, опубликован на портале “общественного обсуждения”.
Предполагается, что в случае принятия поправка вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Как говорится в пояснительной записке к документу, новая норма предложена для “обеспечения информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении Российской Федерации, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования”.
“Кроме того, – отмечают в Минкомсвязи, – проект постановления позволит оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность”.
Ведомство заявляет, что принятие поправки “не повлечет последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации”.
Постановление о реализации норм “закона Яровой” в части хранения абонентских данных премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 апреля прошлого года. С 1 июля операторы сотовой связи обязаны по полгода хранить записи телефонных переговоров и SMS-сообщений абонентов. С 1 октября интернет-провайдеры должны хранить весь трафик пользователей за месяц, а в течение ближайших 5 лет ежегодно увеличивать емкость своих дисков на 15 процентов. Всю эту информацию операторы должны предоставлять правоохранительным структурам по запросам последних.