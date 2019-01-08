Вторник, 8 января 2019

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров – инвалид I группы, который арестован по сфабрикованному делу о хранении патронов и тротила – скоро умрет. Как написала на своей ФБ-странице координатор “Євромайдану SOS” Александра Матвийчук, такую информацию сообщил другой крымскотатарский политзек Руслан Трубач, содержащийся с Бекировым в одной камере СИЗО-1 в Симферополе.

Ранее адвокат Бекирова Алексей Ладин сообщал, что на 14 часов четверга, 10 января, в верховном суде аннексированного Крыма назначена апелляция на арест политзека.

57-летний Бекиров – житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, муж члена Меджлиса крымскотатарского народа Гульнары Бекировой. Вместо правой ноги у него съемный протез; культя еще не зажила. Кроме того, активист страдает сахарным диабетом. Также он пережил инфаркт. В январе 2018-го Бекирову сделали сложнейшую операцию на сердце, поставив четыре шунта. В день больному надо принимать по 16 таблеток, от которых зависит его жизнь.

На 16 декабря прошлого года у Бекирова в Киеве была назначена очередная операция. В преддверии ее активист 12-го числа отправился на такси в аннексированный Крым, чтобы повидать 78-летнюю мать и других родственников. На российском КПП “Джанкой” при въезде на полуостров активиста задержала ФСБ.

Бекирову вменили часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет колонии) и часть 2 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет). Согласно фабуле дела, в мае 2018-го активист передал некоему таксисту сумку с почти 12 килограммами тротила и 190 патронами калибра 9 миллиметров (ранее сообщалось о 190 патронах) и попросил их спрятать. Таксист, как утверждается, спрятал сумку в окрестностях села Рисовое Красноперекопского района, а затем явился с доносом в ФСБ. Данные этого свидетеля засекречены; в деле он проходит под псевдонимом Карим Меметов.

Как утверждают в региональном УФСБ, тротил и патроны предназначались для “использования при совершении противоправных действий на территории полуострова”.

Также силовики заявили о причастности Бекирова к деятельности крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, который формируется на континентальной Украине.

13 декабря судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Валентина Камынина арестовала Бекирова на два месяца – до 11 февраля будущего года. При этом диагнозы Бекирова включены в принятый российским правительством перечень болезней, не допускающих помещения в СИЗО.

Сумку с жизненно необходимыми лекарствами силовики из ФСБ, задержав активиста, отдали водителю его такси, и на слушаниях об аресте у Бекирова случился сердечный приступ. В суд вызывали скорую.

Вину Бекиров не признает. Отмечалось, что после операции на сердце он не может поднимать вес даже существенно меньший, чем 12 килограмм.

После предъявления обвинения 19 декабря политзек согласился на допрос, чтобы опровергнуть утверждения ФСБ. “Он пошагово рассказал, где он находился в Крыму в ту (майскую. – Ред.) поездку, – рассказывал Ладин. – Одну ночь ночевал у дочери, одну – у матери жены. Ездил в село к двоюродной сестре, всегда в сопровождении родственников. У него всегда был телефон с сим-картой, специально купленной в Крыму. Сейчас этот телефон у дочери Бекирова”.

Адвокат заявил ходатайство об изъятии телефона, допросе дочери политзека Элеоноры Бекировой и исследовании сим-карты, чтобы установить местонахождение обвиняемого во время пребывания в Крыму. “Биллинг должен неопровержимо доказать, что Бекиров не мог этого сделать и не делал”, – пояснил адвокат.

По крайней мере первую неделю после ареста Бекирову не оказывалось никакой медицинской помощи. В частности, ему ни разу не перевязали ногу, хотя такие перевязки согласно предписанию врача должны были делать два-три раза в день. Ко фсиновскому врачу политзека вызвали лишь 17 декабря. Та ограничилась опросом больного и даже не осматривала его. Лишь 19-го числа, сообщали “Крым.Реалии”, выяснилось, что родственники наконец сумели передать политзеку лекарства и бинты и Бекиров самостоятельно сделал себе перевязку.

Начиная с 28 декабря никакой информации о здоровье арестованного семье не поступало.

Сокамерник Бекирова Трубач – один из четырех фигурантов сфабрикованного против крымскотатарских активистов дела о вымогательстве (“дела Веджие Кашка”). Информацию для дочери Бекирова он передал через своего адвоката, когда его в среду доставили в верховный суд аннексированного Крыма на первые слушания по существу дела. Однако заседание было отложено на 24 января из-за того, другой фигурант, Асан Чапух, несколько дней назад попал в больницу в тяжелом состоянии.

52-летний Трубач – единственный из четырех обвиняемых по делу, не жаловавшийся на здоровье. 65-летний Чапух в СИЗО перенес микроинсульт; состояние его ухудшилось настолько, что в октябре прошлого года он по инициативе следователя был переведен под домашний арест. Между тем 61-летний Кязим Аметов и 58-летний Бекир Дегерменджи остаются, как и Трубач, в изоляторе. Дегерменджи, имеющий инвалидность III группы в связи с тяжелой формой бронхиальной астмы, с весны прошлого года содержится в медчасти СИЗО. В последние месяцы все сильнее ухудшается здоровье Аметова. У него проблемы с сердцем и желудком, давление; кроме того, ослабевает зрение. “Он говорит, что постоянно задыхается, у него красные глаза, он еле дышал, когда я его сегодня увидел”, – рассказал в среду “Крым.Реалиям” адвокат политзека Эмиль Курбединов.