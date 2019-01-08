Вторник, 8 января 2019

Посла Японии в России Тоёхису Кодзуки пригласили в российский МИД в связи с последними заявлениями японской стороны касательно переговоров о Курильских островах. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Как заявил послу замминистра иностранных дел и спецпредставитель по переговорам относительно Южных Курил Игорь Моргулов, Москва обратила внимание на заявление японского министра иностранных дел Таро Коно, пообещавшего не выселять россиян с Южных Курил в случае возможной передачи островов Японии, а также на инициативу Токио заключить соглашение об обоюдном отказе сторон от компенсаций за острова – о ней сообщила Yomiuri Simbun. Моргулов также упомянул высказывание премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который 6 января пообещал, что в 2019 году наступит “поворотный момент” в российско-японских территориальных переговорах.

Тогда же, как сообщала NHK, Абэ на могиле своего отца в Нагато, префектура Ямагути, поклялся достичь заключения мирного договора с Россией. Синтаро Абэ, отец премьера, в 1982-1986 годах возглавлял МИД Японии.

“Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования”, – подчеркивают на Смоленской площади.

В МИДе подчеркнули, что решение вопроса о российско-японском мирном договоре “возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над Южными Курильскими островами”.

14 ноября прошлого года Абэ и Владимир Путин приняли решение активизировать подготовку мирного договора на основе декларации 1956-го. Согласно этому документу СССР обязывался передать Японии Шикотан и Хабомаи. В начале декабря стороны назначили спецпредставителей для ведения переговоров; ими стали замглавы японского и российского МИДов – Такэо Мори и Моргулов соответственно.