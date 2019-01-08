Вторник, 8 января 2019

Турецкий корреспондент Deutsche Welle Пелин Ункер осуждена в Стамбуле к 1 году 1 месяцу 15 дням тюрьмы за статью об офшорных фирмах бывшего премьер-министра страны, нынешнего спикера Великого национального собрания Бинали Йылдырыма. Об этом сообщают коллеги журналистки.

Также Ункер назначен штраф 8,6 тысячи лир (1570 долларов).

Журналистка объявлена виновной в “оскорбительных и клеветнических заявлениях в отношении государственного деятеля”.

Статья Ункер появилась в оппозиционной турецкой газете Cumhuriyet. Публикация основывалась на материалах “Райского архива” – документах юридической фирмы Appleby с Бермудских Островов – заморской территории Великобритании. Журналистка доказывала, что Йылдырым и двое его сыновей связаны с пятью офшорными фирмами на Мальте.

Фактически сразу после публикации статьи, в ноябре 2017-го, тогдашний премьер и его сыновья подали заявление на Ункер.

До вступления приговора в силу журналистка остается на свободе. Однако, заметила она в комментарии Deutsche Welle, оснований рассчитывать на благоприятный исход апелляции нет.

Относительно нынешнего решения судьи Ункер заметила: “На самом деле все время было ощущение, что защита бессмысленна. Приговор был предсказуем. Здесь сама по себе журналистика под запретом”.

Йылдырым занимал пост премьера в мае 2016 – июле 2018 года. Далее эта должность была упразднена – согласно принятым в 2017-м поправкам в Конституцию теперь правительством руководит непосредственно президент Реджеп Тайип Эрдоган. На нынешнем посту спикера парламента Йылдырым, как можно предположить, останется недолго – в конце декабря его был выдвинули кандидатом в мэры Стамбула от президентской Партии справедливости и развития.