Вторник, 8 января 2019

Председатели семи комитетов Палаты представителей США потребовали от главы Минфина Стивена Менушина отложить отмену санкций, введенных против компаний российского олигарха Олега Дерипаски – En+, “Русала” и “Евросибэнерго”. Письмо конгрессменов появилось во вторник на странице комитета палаты по иностранным делам.

Конгрессмены указывают, что у них есть “ряд опасений” по поводу соглашения, которое США заключили с Дерипаской: олигарх сохраняет “значительную долю владения” в En+, а часть его акций и финансовых интересов переходит к связанному с Кремлем банку ВТБ, в отношении которого введены американские санкции. В письме подчеркивается, что комитеты, возглавляемые авторами, уполномочены вести контроль за мерами, принимаемыми США в ответ на российское вмешательство в выборы и другие “враждебные действия”.

Авторы письма отмечают, что у них также есть “ряд дополнительных вопросов”, ответы на которые они и другие члены Конгресса хотят получить, чтобы решить, оправданны ли заключение соглашения с Дерипаской и снятие санкций. В документе подчеркивается, что Конгресс уведомили об отмене санкций незадолго до новогоднего перерыва в его работе и приостановки работы американской администрации, что затрудняет рассмотрение уведомления в предусмотренный законом о санкциях 30-дневный срок.

Председатели комитетов просят Менушина провести встречу со всеми заинтересованным конгрессменами, чтобы полностью обсудить все аспекты соглашения с Дерипаской и влияние отмены санкций на попытки США “пресечь разрушительные действия России, направленные против нашей страны”.

Письмо подписали Ричард Нил (бюджетный комитет), Максин Уотерс (финансовый комитет), Элиот Энгель (комитет по иностранным делам), Адам Шифф (комитет по делам разведки), Элайджа Каммингс (комитет по надзору), Джерролд Нэдлер (комитет по делам юстиции) и Бенни Томпсон (комитет по вопросам внутренней безопасности).

Как отмечает РБК, после известия о письме конгрессменов Менушину акции “Русала” подешевели более чем на 2 процента, а депозитарные расписки En+ – на 1,69 процента.

Об отмене санкций против структур Дерипаски Минфин США объявил 19 декабря прошлого года. Менушин пояснял, что фирмы олигарха выполнили требования ведомства, обязавшись существенно уменьшить долю Дерипаски в своем капитале и выйти из-под контроля олигарха. Лично с Дерипаски санкции при этом не снимаются; его активы остаются заморожены.

Представители Демократической партии как в Палате представителей, так и в Сенате выразили недовольство решением Минфина. 4 января сенатор Чак Шумер, лидер демократов в верхней палате Конгресса, подготовил проект резолюции против снятия санкций с En+, “Русала” и “Евросибэнерго”.

Если Конгресс примет резолюцию, то в силу решение Минфина не вступит. Между тем, отмечали СМИ, провести документ будет крайне непросто. Для начала резолюция должна будет получить простое большинство голосов в обеих палатах. Однако если в Палате представителей большинство мест занимают как раз демократы, то в Сенате – наоборот, республиканцы. Далее, указывалось, что в случае принятия резолюции президент Дональд Трамп почти наверняка наложит на нее вето. Чтобы преодолеть его, за документ должны повторно проголосовать не меньше двух третей членов каждой из палат.