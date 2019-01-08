Вторник, 8 января 2019

В Москве в возрасте 88 лет умер советский политический функционер, последний спикер Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Елену Лукьянову, дочь покойного.

Последнее время он тяжело болел.

Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. В 1953-м окончил юрфак Московского университета. В 1955-м вступил в КПСС. Работал юристом в комиссии при Совете министров СССР. С 1961-го – чиновник аппарата президиума Верховного совета СССР; в 1977-1983-м – начальник секретариата. Участвовал в подготовке проекта советской Конституции 1977 года.

В 1983-1988 годах – чиновник ЦК КПСС. С 1986-го – член центрального комитета партии; в 1987-1988-м – секретарь, в 1988-1990-м – кандидат в члены политбюро.

В мае 1989-го на I Съезде народных депутатов СССР избран первым зампредом Верховного совета. В марте 1990-го сменил Михаила Горбачева, занявшего должность президента СССР, на посту председателя ВС.

Во время августовского путча 1991 года Лукьянов поддержал ГКЧП. 29 августа 1991-го, через неделю после поражения путчистов, отправлен в столичный СИЗО “Матросская Тишина”; 4 сентября смещен с поста спикера ВС СССР. Первоначально функционеру была инкриминирована измена Родине; затем обвинение переквалифицировали на заговор с целью захвата власти и превышение властных полномочий. В августе 1992-го Лукьянова вновь обвинили в измене Родине; также ему был вменен ряд должностных преступлений. Вину функционер не признавал и от дачи показаний отказывался.

14 декабря 1992 года Лукьянова освободили под подписку о невыезде, а 23 февраля 1994-го он, как и все другие члены и сторонники ГКПЧ, был амнистирован постановлением Госдумы.

Еще до амнистии, в декабре 1993-го, Лукьянов сам стал депутатом Госдумы от КПРФ. Оставался депутатом до 2003 года. В 1994-2000-м – член президиума КПРФ.

С 2004-го был профессором юрфака Московского университета.

Автор книги мемуаров “Август 91-го. Был ли заговор?” (2010).