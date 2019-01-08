Вторник, 8 января 2019

Олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг Владимира Путина, приобрел винодельню “Усадьба Дивноморское”, расположенную по соседству с дворцом Путина в поселке Прасковеевка под Геленджиком. Об этом во вторник поздно вечером сообщили “Ведомости”, а в среду – “Коммерсант”.

Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛа), сделка состоялась 28 декабря прошлого года. Новым собственником фирмы “Лазурная ягода” – юридического лица “Усадьбы Дивноморское” – стало некоммерческое партнерство “Развитие аграрных инициатив” (РАИ). Соучредителями РАИ являются Тимченко и Владимир Колбин – сын Петра Колбина. Последний – друг детства Путина; до 2010 года он был акционером нефтетрейдера Gunvor, основным владельцем которого является Тимченко.

Ранее “Усадьба Дивноморское” входила в группу компаний “Абрау-Дюрсо”, контролируемую нынешним бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Формальным собственником “Лазурной ягоды” была зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма Black Eagle Holdings – подразделение SVL Group. В 2011 году, на момент покупки Титовым, “Лазурной ягоде” принадлежали 27 гектаров виноградников, 33 гектара земель сельхозназначения и права аренды 160 гектаров земель поселений, на которых позже и была построена винодельня. Между тем 7 декабря 2018-го, за три недели до продажи Тимченко, “Лазурная ягода” перешла панамскому офшору Cavalier Capital Corporation.

По информации “Коммерсанта”, сейчас “Усадьба Дивноморское” может стоить до 500 миллионов рублей.

Газета также сообщила, что ранее интерес к винодельне проявляли структуры другого олигарха и друга Путина – Юрия Ковальчука.

В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, первым сообщивший о дворце Путина в Прасковеевке, утверждал, что виноградники поблизости возделываются “для личного пользования премьер-министра России”. Стоимость всего комплекса он оценивал в сумму свыше 1 миллиарда долларов.