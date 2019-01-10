Четверг, 10 января 2019

Сведения об американской избирательной кампании, которые в 2016 году Пол Манафорт, тогдашний глава штаба Дональда Трампа, передавал за границу, предназначались украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Как стало известно накануне, Манафорт признал, что предоставлял российско-украинскому политтехнологу Константину Килимнику закрытые данные американских соцопросов и обсуждал с ним “мирный план” для Украины.

Согласно материалам прошлогоднего судебного процесса над Манафортом, к 2015 году он заработал на Украине в качестве политконсультанта в общей сложности около 60 миллионов долларов, работая в интересах Виктора Януковича и Партии регионов. Платежи от Ахметова и Левочкина поступали на кипрские счета американца. В августе 2016 года Манафорт написал своему бухгалтеру, что к ноябрю ожидает украинские платежи на общую сумму 2,4 миллиона долларов. Представитель Манафорта Джейсон Мэлони пояснил, что деньги должны были поступить в счет оплаты услуг, оказанных ранее Левочкину и Ахметову, и не были вознаграждением за предоставленные социологические данные из США.

Защитники Манафорта попытались стереть упоминания о его контактах с Килимником из опубликованной в открытом доступе версии судебных материалов, но эта информация попала в прессу. Спецпрокурор Мюллер обвиняет Манафорта в том, что тот солгал по поводу этих контактов.

Килимник в июне 2018 года стал 20-м обвиняемым по делу о вмешательстве в американские выборы. Он и Манафорт обвиняются в воспрепятствовании правосудию: по версии следствия, они пытались оказать влияние на двух свидетелей по делу о вмешательстве в выборы, чтобы вынудить их изменить содержание показаний, отказаться от дачи показаний или отложить ее.

Килимника подозревают в связях с российской разведкой.

По второму делу Манафорт пошел на сделку со следствием. По первому он признан виновным в мошенничестве и других финансовых преступлениях, связанных с сокрытием доходов, полученных им от украинских властей.