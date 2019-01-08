Вторник, 8 января 2019

Оккупация Беларуси выходит на финишную прямую: «подписан документ»

Поглощение Беларуси Российской Федерацией выходит на финишную прямую

Эту информацию сообщили в правительстве России.

Отмечается, что Кабмином была создана рабочая группа по интеграции двух государств.

Соответствующее распоряжение уже подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Кроме этого, Медведев заявил, что соответствующую рабочую группу, которая будет заниматься вопросами по поглощению Беларуси, возглавит министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

«У нас возглавит ее Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации, Счетной палаты», — заявил премьер Медведев 28 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что у Путина появился новый рычаг давления на Александра Лукашенко. Владимир Путин всеми способами пытается дожать Александра Лукашенко в вопросе слияния двух государств. Об этом в комментарии журналистам рассказал белорусский оппозиционный политик Павел Севярынец.

«Если коротко, Москва решила дожать Лукашенко, он выкручивается как может. Хотя именно он создавал эту систему. Москве нужны оставшиеся куски белорусской независимости, и она их требует. Валюта, базы, граница. Лукашенко, как всегда, пугает: уйду на Запад, позову китайцев, но хозяином тут останусь. К сожалению, реальной защиты независимости мы пока не видим, только слова», — заявил Севярынец.

«Опять идет торг, только более жесткий. У Москвы новый рычаг: оболваненные российским телевизором массы белорусов после 2014 года могут и поддержать Путина», — уверяет он.