Понедельник, 7 января 2019

В Черном море при крушении сухогруза “Волго-Балт-2014″ на борту погибли шесть человек, сообщает агентство Anadolu.

Спасатели достали из воды семерых выживших. Всего на борту сухогруза, шедшего из российского порта Азов в турецкий Самсун под флагом Панамы, находилось 13 человек, уточняется на сайте турецкой береговой охраны.

По данным Anadolu, экипаж судна состоял из девятерых граждан Украины, двоих россиян и двоих азербайджанцев. Четверо погибших – украинцы, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига. По его словам, на борту судна было 11, а не 9 украинцев. Между тем в российском посольстве в Анкаре также утверждают, что россиян на борту сухогруза не было и там находились 11 украинцев и двое азербайджанцев.

Как сообщается на сайте администрации турецкой провинции Самсун, в спасательной операции участвовали самолет, четыре вертолета, одно поисково-спасательное судно, один буксир и два катера береговой охраны.

Сухогруз подал сигнал бедствия в 8:10 утра (время совпадает с московским), находясь в 80 морских милях (148,16 километра) от Самсуна.